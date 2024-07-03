密西根6歲童遭比特犬攻擊 8歲哥哥衝去救她被讚英雄

遭鄰居比特犬攻擊的6歲女孩莉莉安。(電視截圖)

密西根州 薩吉諾（Saginaw）6歲女童莉莉安（Lillian）在祖父母家後院玩耍時遭到鄰居飼養的比特犬攻擊，她8歲的哥哥尼可拉斯（Nicholas）聽到她尖叫後立刻衝去救她，尼可拉斯不但把狗拉開還不斷踢牠，英勇的舉動讓他被稱為英雄。

WNEM報導，尼可拉斯和莉莉安當時在後院玩耍，鄰居的比特犬突然越過分隔兩家人的籬笆到兩兄妹玩耍的院子，牠開始攻擊莉莉安，咬她的臉和脖子。

尼可拉斯的母親蕾貝卡（Rebecca Chitwood）說，兩兄妹不認識那隻比特犬，比特犬曾有逃離飼主家的紀錄。

蕾貝卡說，莉莉安被比特犬攻擊後發出慘叫，尼可拉斯聽到尖叫聲後立刻跑去保護妹妹，他跳到狗身上把狗從妹妹身上拉開，一直用腳踢狗直到祖父趕來幫忙。

莉莉安被送往密西根大學醫院救治，她的臉和脖子有多處傷痕，其中脖子上的傷有幾處再深3公分就會切斷頸動脈。蕾貝卡說莉莉安的左眼皮需要修補，多處縫了好幾針，面部神經嚴重受損，目前視力正常，但長時間的影響仍未知。

被問到救妹妹的行為時，尼可拉斯說因為他不希望妹妹死掉；莉莉安說她很謝謝哥哥立刻衝過來救她，若沒有哥哥，她可能現在已經死了。

蕾貝卡說她接起電話聽到莉莉安受傷時嚇壞了，立刻放下手邊所有事情，用最快速度衝到醫院。

莉莉安需要長時間的復健，家人為她開設募款網站，標題為「請支持勇敢小女孩的復健之路」。蕾貝卡說她為女兒難過，莉莉安現在不敢照鏡子、畏懼狗，害怕秋天學校開學，因為她怕去學校會因為自己的樣子被同學霸凌。

蕾貝卡說她希望比特犬的飼主負起責任，也希望莉莉安的經驗給所有飼主示警，應該要看管好自己的寵物 。