緬因男槍害父母等四人 判囚終身 動機不明

緬因州男子伊頓去年4月槍殺父母和及他們的兩名多年好友，1日被法院判處終身監禁，而犯案動機迄今不明。(美聯社)

緬因州 男子伊頓(Joseph Eaton)因去年4月槍殺父母和及他們的兩名多年好友，1日被法院判處終身監禁，而犯案動機迄今不明；他本人從未解釋，警方也未公布。

去年底，他撤回以心理疾病做為辯護理由的權利，檢方以四項謀殺罪和三項「加重企圖謀殺罪」的罪名起訴他；他一概認罪。

辯護律師賴特(Andrew Wright)說伊頓認罪、負起責任，因為他認為這才是「合理也合乎道德」的作法。

法官宣判前，出庭作證的家人紛紛訴說這人間悲劇，對他們造成多少無眠的夜晚和無盡的夢魘，讓他們喪失對人的信心。其中一位以「自私的小鬼」稱呼伊頓，說最關心他的人，他都敢殺害。

證人發言時，伊頓坐在被告席，低頭看著桌面，最後才開口道歉：「我每天醒來，都後悔自己所做所為。」法官判處他終身監禁，他說，「老實講，我該受到更嚴厲的懲處。千言萬語一句話：我很抱歉。」

執法官員說，現年35歲的伊頓承認在父母好友伊格夫婦(Robert Eger, 72歲和Patti Eger, 62歲)夫婦位於波多恩(Bowdoin)鄉間的家中，將四人殺害。

當時，他66歲的父親大衛和62歲的母親辛西亞正在伊格家中作客。他連伊格家的狗也殺了，因此又多了一條殘害動物的罪名。

他也承認對來往於295號州際道路亞慕斯(Yarmouth)路段的汽車開槍，造成三人受傷。

緬因州公安廳長紹斯查克(Michael Sauschuck)當時曾表示，伊頓殺害父母長輩的恐怖行徑，「直擊本州的靈魂」，沒想到幾個月後，備役陸軍士官卡德(Robert Card)在該州路易斯頓槍殺18人，犯下該州史上最大規模殺人案。

伊頓在佛州 和堪薩斯州 都有犯罪紀錄。他母親2023年4月14日把服刑期滿的他接回家，沒想到過了幾天，兒子就犯下滔天大罪。