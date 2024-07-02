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研究：海豹隊員自殺原因 源自發射武器腦傷 海軍渾然不知

編譯俞仲慈／綜合報導
國防部實驗室研究自殺身亡的海軍海豹隊員大腦後發現，死者生前都有因為受到武器衝擊波造成的腦傷。(路透)
國防部實驗室研究自殺身亡的海軍海豹隊員大腦後發現，死者生前都有因為受到武器衝擊波造成的腦傷。(路透)

國防部實驗室對自殺身亡的海軍海豹隊員(Navy SEALs)大腦進行研究後發現，死者生前都有因為受到武器衝擊波(blast waves)造成的腦傷，但海軍高層延宕五年後，才知道這項研究結果。

前海豹隊員柯林斯(David Collins)45歲時突然心理健康惡化，2014年某天，驚慌失措告訴妻子珍妮佛(Jennifer Collins)，自己無法工作而且連續四天失眠，珍妮佛回憶當時表示：「他非常焦慮甚至偏執，一點也不像我認識的丈夫。」

柯林斯就醫檢查卻沒有發現腦部異常，醫師診斷是憂鬱症、焦慮症與創傷症候群(PTSD)，不過三個月後，2014年3月間，柯林斯傳簡訊向妻子告別：「寶貝，我很抱歉，我愛你們所有人。」隨即結束自己生命。

當珍妮佛從警方口中得知噩耗時，冒出一個想法：「希望將丈夫大腦捐出提供研究，我想要找到答案。」

於是柯林斯的大腦被送至馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)國防部實驗室「腦組織儲存庫」(Brain Tissue Repository)進行研究，以釐清軍人最常罹患的PTSD與創傷性腦損傷(traumatic brain injury，TBI)原因。

紐約時報報導，過去十年來至少有十多名現役或退役海豹隊員自殺，其中八名死者的大腦送至「腦組織儲存庫」檢驗，專家發現死者生前反覆接受衝擊波，換言之，海豹隊員的腦傷來自於自己發射的武器，而非敵人的攻擊行動。研究報告於2016年發表，說明這種稱為「星狀細胞接點疤痕」(interface astroglial scarring)的腦傷。

哈佛大學今年春天公布的報告顯示，掃描30名特種部隊職業軍人大腦後發現，接收衝擊波會影響大腦結構與功能，而且時間愈長，健康與生活品質受損程度也愈高。

哈佛醫學院腦傷復健科主任達內什瓦爾(Daniel Daneshvar)指出，衝擊波可能會殺死腦細胞卻沒有明顯症狀：「大家可能無意間受到腦傷，而隨著時間流逝，症狀一旦惡化，就直接從懸崖上摔下來。」

然而海軍高層直到紐約時報告知，才知道海豹隊員大腦研究報告的存在，一位匿名軍官坦承：「這就是問題所在，我們試圖釐清問題，但我們經常無法掌握訊息。」 

紐約時報 國防部 失眠

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