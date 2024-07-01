樂高積木人氣飆漲 竊賊最愛偷

圖為消費者在紐約市樂高專賣店採購。(路透)

色彩鮮艷的樂高積木(Lego)塑膠玩具受到兒童、青少年甚至成年人歡迎，擁有廣大粉絲基礎，較昂貴的套裝組合售價從100多元到1000多元不等，如今成為一般竊賊及大規模組織犯罪鎖定目標，因為很容易透過合法或非法管道銷贓，轉手就有暴利可圖。有線電視新聞網(CNN)報導，最近幾個月多州都發生樂高玩具遭竊事件。

CNN報導，專門販賣新舊樂高積木的「積木與迷你玩偶」(Bricks & Minifigs)洛杉磯 郡(Los Angeles County)魯米塔(Lumita)連鎖分店負責人祖尼加(Miguel Zuniga)，6月18日遭竊之後迄今仍然餘悸猶存。

祖尼加說，清晨5時仍在睡夢中，接到ADT警報系統來電通知，妻子馬上也接到電話，檢查監視器鏡頭拍攝影像，得知店內遭竊。他說，開車約10分鐘趕到店裡，但竊賊已不見蹤影，商品損失大約5000元至7000元之間。

研究零售犯罪的專家對CNN指出，遭竊的樂高玩具銷贓容易，通常不易追查，如果狀況良好、不曾使用，幾乎可以賣到接近零售市場上的原本訂價，即使是用過的樂高只要狀況不錯，通常也能賣到原價的五折。

洛杉磯警察局6月間查獲共計2800盒遭竊樂高玩具，每組零售單價在20元到1000多元之間。

費城 警方連續幾個月都接到零售業者通報樂高遭竊案件，龐諾書店(Barnes & Noble)、目標百貨 (Target)都包括在內，遭竊商品每組單價在250元至1000元間。

今年3月間，加拿大卑詩省(British Columbia)列治文(Richmond)警方查扣一批玩具贓物，其中光是樂高玩具組與其他絨毛玩具的市場累計就達15萬元。

佛羅里達大學(University of Florida)犯罪學家海耶斯(Read Hayes)說，樂高與眾不同，品牌不斷推陳出新，永遠不褪流行，而且掌握流行文化脈動，推出各種特別組合。

報導指出，樂高玩具的高人氣不但引發偷竊，還有日漸猖獗的仿冒市場，尤其是透過網路銷售。

樂高官網設有專區特別對消費者說明如何辨別網路販賣樂高的真偽。