北卡8歲女童熱死車內 36歲母被控過失殺人

北卡州36歲女子史托林斯，因工作，將8歲女兒獨自留在車內，結果女童不堪高溫而死，遭檢方以過失殺人罪起訴。(梅克倫堡郡警長辦公室)

北卡羅來納州 一名母親因為工作，將8歲女兒獨自留在車內，結果女童不堪高溫 ，不幸死亡，這位母親被捕後，遭檢方以過失殺人罪起訴。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，夏洛特-梅克倫堡(Charlotte-Mecklenburg)警方證實，26日晚間接獲報案，指稱夏洛特當地一輛汽車內有兒童性命垂危。

警方新聞稿指出，女童母親、36歲的史托林斯(Ashlee Stallings)不顧當天氣溫超過華氏90度，將女兒獨自留在車內，結果女童體溫過高，引發高溫併發症腦疝(Brain herniation)，送醫搶救至隔天，還是宣告不治。

根據證詞，史托林斯坦承因工作需要，把女兒獨自留在車內，但引擎並未熄火，並打開車內空調，但死者可能因為太冷而將汽車引擎關掉。

警方調查發現，史托林斯直到收到女兒最後一則簡訊後一個半小時，才回到車上，發現女兒躺在後座地板上，口吐白沫、奄奄一息，緊急用錘子敲開後車窗，開車送女兒前往醫院，途中還臨時停車向一家商店求救。

檢方表示，史托林斯明知戶外氣溫高達華氏94度，並坦承不該把女兒單獨留在車內；被告目前羈押在梅克倫堡郡拘留所(Mecklenburg County Detention Center)，檢方將以過失殺人與故意虐待兒童重傷害等罪名，加以起訴。

據ABC地方電視台WSOC報導，被告是電商巨頭亞馬遜 (Amazon)旗下工廠的員工，亞馬遜事後公布聲明表示：「這是一場令人難以置信的悲劇，在此艱困時刻，我們全力支持員工並提供全方位諮詢協助。」

根據非營利組織「兒童與汽車安全」(Kids and Car Safety)統計，這起不幸事件是今年以來第五起車內高溫死亡案件。

國家氣象局(National Weather Service)表示，當戶外高溫達華氏90度時，只要30分鐘車內溫度就會升高至華氏124度。