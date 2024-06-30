德州小學槍擊慘案 警長指揮失策被訴

在現場親自指揮、親自部署的烏瓦德警局局長阿瑞唐多。(路透)

2022年5月24日，德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)發生槍擊 案，犯案槍手只有一人，376名警察趕抵現場卻等了77分鐘才攻堅，結果有19名學生及2名老師不幸喪生，震驚全美。

負責指揮行動的52歲烏瓦德警局局長阿瑞唐多(Pete Arredondo)27日被正式逮捕並起訴，在烏瓦德監獄 短暫關押後於當晚獲釋，等候接受審訊。根據28日遞交的訴狀，阿瑞唐多被指控未能判斷槍擊事件、沒有遵循所接受的訓練及作出關鍵決定，延緩了警方行動以阻止槍手行兇。

起訴書指阿瑞唐多是現場指揮官，在聽到槍聲並獲悉課室內有學童受傷，以及一名教師被殺後，仍遲遲不採取行動，只是召來了特警隊(SWAT)，又命令最先趕到的員警離開教學大樓，目的是希望與槍手談判。

同時被控的還包括51歲前校園駐警岡薩雷斯(Adrian Gonzales)，他是槍擊事件發生後第一批進入大樓的警員之一，被控29項類似罪名，包括沒有按照所受訓練，在學校走廊聽到槍聲卻沒有找出槍手。他28日被捕及短暫入獄後獲釋，等候聆訊。

兩人的作為及不作為均構成「刑事過失」，也因此成為美國史上首批因重大校園槍擊案而遭刑事檢控的警員。若罪名成立，可能被判處兩年徒刑。

遇害者家屬對兩人被起訴均表示欣慰，並希望有更多必須究責的警察被控告，根據德州議會的調查報告，除岡薩雷斯外，還有另外兩名員警據稱聽到了槍聲。事發兩年多來，被害者家屬一直要求徹查事件，烏瓦德郡(Uvalde County)聯邦大陪審團終於做出回應。

岡薩雷斯的律師發聲明說，其當事人沒有違反學區政策或州法律。至於阿瑞唐多，則暫時沒有代表律師。

據悉在槍擊事件兩星期後，阿瑞唐多在接受媒體採訪時堅稱採取了最能保護學生和教師生命的措施，「我的想法是盡快到達現場，消除任何威脅，並保護學生和教職員。」