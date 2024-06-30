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氣溫飆破百 3墨國無證客熱死在沙漠

記者張聲肇／綜合報導
美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠經常傳出偷渡客中途熱死的不幸事件。(路透)
美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠經常傳出偷渡客中途熱死的不幸事件。(路透)

美國邊境巡邏隊(Border Patrol)官員28日說，最近西南部氣溫超過華氏百度，三名墨西哥無證客熱死在美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)。

官員說，年紀各為44歲和18歲的男性，和一名17歲女性的遺體，26日清晨在羊山(Sheep Mountain)地區被發現。羊山屬亞利桑納西南部高華德山脈，是靠近卡貝札普瑞葉塔國家野生動植物保護區(Cabeza Prieta National Wildlife Refuge)的偏遠軍事訓練區。

搜救隊26日收到求救訊號後，派出陸空搜救小組前去尋找，共有八名無證客偷渡。搜救隊收到第一次求救訊號後，找到四人；同時被告知，還有四人沒有跟上來。經過搜尋，接到第二次，其中同行四人當中，一人獲救；再大幅搜尋後，尋獲三具屍體，隨後被送到皮馬郡(Pima County)法醫處驗屍，墨西哥領事館也已獲通知。

亞利桑納南部沙漠和鳳凰城本周氣溫平均高達110-115℉，氣象局已對下科羅拉多河谷到加州東南部一帶，發出熱浪警報。國家氣象局說，高氣壓壟罩美國西南部，下周還將出現高於往常的百餘度高溫，拉斯維加斯28日氣溫高達130℉。這種高溫，對長時間處於戶外的人，可能很危險。

邊境巡邏隊土桑段(Tucson)副主管德拉托爾(Justin De La Torre)說，索諾蘭沙漠地形艱困，無情的酷暑極為嚴厲，走私客帶領無證客偷渡的偏遠地區更毫不留情，「把性命交到犯罪組織手上的人，脫水、中暑死亡的，實在太多了。」

鳳凰城所在的馬瑞科帕郡(Maricopa County)今年迄今已有6人熱死，另111人也疑似熱死，有關當局仍在調查。土桑市所屬的皮馬郡法醫處說，該郡及附近小村落今年迄今，也有8人確定熱死。

馬瑞科帕郡公衛官員確認，去年郡內450萬人當中，645人死於暑熱，比2022年驟增50%以上，這也是大鳳凰城地區，連續兩年熱死的人數創新高。

美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠，地形崎嶇，艱困難行，卻也因此成為人蛇集團愛用的偷...
美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠，地形崎嶇，艱困難行，卻也因此成為人蛇集團愛用的偷渡路徑。(美聯社)

無證客 墨西哥 高溫

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