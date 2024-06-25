假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

美國維吉尼亞州63歲蘭茲（圖右）與62歲懷費勒（圖左）領養非裔兒童非法強迫勞動與虐待。(取自YouYube影片)

維吉尼亞州 一對富有白人夫妻專門領養非裔 兒童強迫從事農場勞動，並囚禁在只有小便盆、沒水沒食物的陰暗穀倉，社福機構查訪抓包虐待兒童，夫婦竟然辯稱孩子「自己喜歡」，25日出庭亦不認罪，「假領養真蓄奴」的惡劣行徑令人髮指。

去年10月在西維吉尼亞（West Virginia）西森維爾（Sissonville），63歲蘭茲（Donald Ray Lantz）與62歲懷費勒（Jeanne Kay Whitefeather）被發現專挑非裔種族兒童領養，年齡最小僅6歲、最大16歲，並且逼迫他們在農場工作，更生活在極其惡劣的環境。

鄰居發現異狀通報社福機構，社工上門查訪發現兩名少年男女被囚禁在沒有任何燈光的穀倉，裡面只有一個小便盆，也沒有飲用水，平時睡在沒有床墊的水泥地板。其中一人更向警方透露已經被關12個小時沒吃東西。

兩人衣服破爛，少女穿著鞋子，少年赤腳有明顯的潰瘍傷口，身上散發體味。鄰居更透露，蘭茲夫婦不准孩子進入主屋。

警方獲報上門時，懷費勒竟辯稱他們「自己喜歡」被關在裡面，還說那是「俱樂部遊戲室」。

卡納瓦縣巡迴法院法官阿斯克（Maryclaire Akers）說，這是她見過最糟的起訴書，「這些孩子因為自身種族，基本上被當成奴隸對待」。

蘭茲和懷費勒被控販賣未成年兒童、強迫未成年兒童從事勞動，以及忽視兒童造成嚴重身體傷害或死亡等罪名。

兩人今年2月火速籌出40萬美元；3月底檢方提出保釋金來源合法、但目的不法，要求提高保釋金額。

法院最新提高保釋金至每人50萬美元，兩人重新被收押。