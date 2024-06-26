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企圖溺死3歲童 德州女遭仇恨犯罪起訴

編譯陳韻涵／綜合報導
42歲的伊麗莎白‧沃夫在達拉斯郊區一處公寓泳池，以種族言論與一名穆斯林母親發生口角後，試圖淹死對方的3歲女兒。(美聯社)
42歲的伊麗莎白‧沃夫在達拉斯郊區一處公寓泳池，以種族言論與一名穆斯林母親發生口角後，試圖淹死對方的3歲女兒。(美聯社)

德州警方表示，42歲的伊麗莎白‧沃夫(Elizabeth Wolf)在達拉斯郊區一處公寓泳池，試圖淹死一名3歲女童；她犯案前曾以種族言論與受害幼童的穆斯林母親發生口角，調查人員據此要求檢方朝仇恨犯罪方向偵辦。

德州尤利斯(Euless)警方表示，警員5月19日接獲通報，指尤利斯兩名女性發生爭執；目擊者報案稱，酩酊大醉的沃夫試圖淹死一名女童，且與孩子的母親爆發口角。

平時戴著頭巾（hijab）的這名母親告訴警方，沃夫說她不是美國人，且一直問她來自哪裡、在泳池裡玩耍的兩個孩子是否為她親生。

這名母親告訴警方，她接電話後，沃夫試圖抓住6歲的兒子，但他奮力掙扎，導致他的手指擦傷。

警方表示，這名母親關切兒子狀況時，沃夫抓住她3歲的女兒，並將她強行拉進水裡；這名母親隨即把呼救的女兒從泳池裡救起，女孩獲救上岸後一度咳水。

醫療人員隨後到場評估兩名幼童的狀況，幸無大礙。

警方表示，沃夫被指控謀殺未遂和傷害兒童罪。

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations, CAIR)德州分會新聞稿寫道，受害家庭是歸化為美國公民的巴勒斯坦人，警方和CAIR都未公布這名母親的名字。

尤利斯警長阿爾瓦拉多(Brenda Alvarado)告訴美聯社，警方已要求塔蘭特郡(Tarrant County)檢察官將此案視為仇恨犯罪辦理。

地檢辦公室發言人24日表示，已收到此案，正在審查當中。

沃夫24日已交保獲釋，美聯社致電她的律師，未獲回應。

該社區領袖在事件過後曾開會，譴責沃夫攻擊幼童和對待這一家人的方式。

選區涵蓋尤利斯的德州州眾議員博賈尼(Salman Bhojani)說，「這起事件對移民社區，尤其是穆斯林社區造成的創傷和痛苦不容小覷。」

德州 仇恨犯罪 眾議員

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