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姦殺12歲女 德州無證客涉嫌 逃美前被捕

記者王若馨／綜合報導
嫌犯佩納的保釋金設為1000萬元。（美聯社）
嫌犯佩納的保釋金設為1000萬元。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)25日報導，德州12歲少女喬瑟琳‧南格雷(Jocelyn Nungaray)日前遭到姦殺，在被捕的兩名無證移民中，除了26歲嫌犯佩納(Franklin Jose Pena Ramos)24日保釋金設為1000萬元外，另一名22歲嫌犯馬丁尼茲(Johan Jose Martinez-Rangel)25也同樣被判定保釋金1000萬元。

檢察官朗格(Megan Long)表示，執法單位從馬丁尼茲的手機獲知，當媒體公布他的通緝照後，馬丁尼茲就開始尋找逃離美國的方法；他還剃掉了鬍子，試圖改變自己的外貌。

南格雷的屍體在17日被發現，是被勒死。嫌犯引誘南格雷到橋下，與她在一起兩個多小時。

紐約郵報(New York Post)報導，檢方稱，12歲的南格雷在死前拚命掙扎並反擊，馬丁尼茲身上還有她留下的抓痕及咬痕。

佩納對檢方供稱，他曾試圖叫馬丁尼茲停下來，但馬丁尼茲不從，還爬到女孩身上勒緊她的脖子。

馬丁尼茲則對檢方說他必須「有始有終」，承認自己摀住了女孩的嘴，並將女孩綁起來扔進河裡，以免女孩身上被驗出他的DNA，但他說自己「沒有殺她」。

22歲的馬丁尼茲是兩個孩子的父親，但他的家人不在德州。

南格雷的家人25日也出席了庭審，包括南格雷的母親；其中一名親屬哭著對馬丁尼茲大喊大叫，被護送出法庭。

南格雷16日出事的那個晚上，她在母親入睡後偷偷溜出家門，可能是因為母親叫她不准熬夜；隔日早上其母睡醒後發現女兒不在家，拚命撥打她的電話，但再也無人接聽。

根據移民與海關執法局，兩名嫌犯都是委內瑞拉人，今年3月從南部邊界非法入境。邊界巡邏隊3月14日在德州艾爾巴索附近逮捕馬丁尼茲，3月28日逮捕佩納。兩人都被告知以後要出庭。

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