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同志伴侶收養女嬰 被留車內數小時熱死

編譯潘勛／綜合報導
收養黛安娜的同志雙親叫羅默(左)。(取自臉書) 傑森‧桑托斯(左)與羅默(右)，領養小小黛安娜才兩個月。(取自臉書)
收養黛安娜的同志雙親叫羅默(左)。(取自臉書) 傑森‧桑托斯(左)與羅默(右)，領養小小黛安娜才兩個月。(取自臉書)

一名被收養的女嬰黛安娜‧桑托斯(Diana Sofia De Los Santos)13日清晨被發現留置在雙親的休旅車內，已無任何反應，緊急送醫已回天乏術，距她被同志伴侶收養才兩個月；醫院指出女嬰體內溫度高達華氏107度。

「每日郵報」23日報導，加州聖地牙哥郡(San Diego County)警長辦公室正在調查是誰把她遺忘在車內，尚未對兩人提出指控。

據報導，小女嬰在天氣華氏63度日子被留在車內達數小時，直到家中一人發現才撥911報警。

研究指出，即使氣溫華氏70度的日子裡，停放在戶外的密閉汽車內，只要半小時溫度就會升到104度，一小時就高達115度。女嬰體內器官到107度而停止活動。

收養黛安娜的雙親叫羅默及傑森‧桑托斯(Romer and Jayson De Los Santos)，他們4月11日將黛安娜從亞利桑納州一家醫院帶回聖地牙哥。

兩人的臉書照片顯示他們抱著女嬰，介紹給同樣是收養的兩歲大兒子認識；還有躺在搖籃裡的黛安娜照片。羅默在一張照片旁寫道，「我好幾天沒睡了。」

這對同性伴侶去年11月在社媒貼了收養檔案連結，尋找第二個小孩；在檔案上他們寫道，「我們的心與家，現在開放，提供更多的愛給另一名好孩子」、「我們要讓孩子們成長時，充滿在沙灘玩耍、蓋沙堡、交朋友、在公園騎車、搭郵輪去夏威夷、學會如何養大貓咪的回憶。」

羅默在Jama軟體擔任高級顧問，而傑森自領養兒子後就全職在家當奶爸，兩人在一起已20多年。

2008年同性婚姻在加州合法化，羅默和傑森趕在那時結婚，後來2013年同性婚姻在加州又被禁。

他倆的收養檔案裡詳細描述自己的生活，保證會「撫養孩子成長為健康、負責任，以及最重要的仁慈的人」。人人對再收養小孩都很興奮。

這對同婚伴侶住在三間臥室的房子裡，養了很多動物，有三隻貓、兩條狗、雞、魚及一群長尾小鸚鵡，「基本上是個動物園」。

小女嬰黛安娜本月13日在天氣華氏63度日子被留在這輛車內達數小時。(當地電視NB...
小女嬰黛安娜本月13日在天氣華氏63度日子被留在這輛車內達數小時。(當地電視NBC7)

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