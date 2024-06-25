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跨州企圖溺死3歲雙胞胎 紐約男遭起訴

記者張聲肇／綜合報導
41歲紐約市男子戴斯榮維爾24日遭康州檢方以謀殺未遂罪名起訴。(美聯社)
41歲紐約市男子戴斯榮維爾24日遭康州檢方以謀殺未遂罪名起訴。(美聯社)

居住在紐約市皇后區的男子戴斯榮維爾(Romney Desronvil)上周末企圖在康州沙灘外海將不到3歲的雙胞胎溺死；24日遭康州檢方以謀殺未遂罪名起訴，法官裁定保釋金200萬元，7月1日出庭應訊。

41歲的戴斯榮維爾被控「謀殺未遂、罔顧對兒童造成危害及傷害的風險。」

雙胞胎被送到耶魯新港醫院急救，目前仍在加護病房，狀況不明，目前還不確定是否為嫌犯親生子。

案發地西海文(West Haven)市長波爾(Dorinda Borer)23日在社媒上表示，受害人情況「稍有改善」，其中一名已不用維生管幫助呼吸。她說，此事令人「匪夷所思」；小孩的媽媽23日一大早已趕赴醫院探望。

嫌犯的公設辯護律師米勒(Ashley Miller)拒表示意見。

西海文市警局24日說，戴斯榮維爾對警方表示，他與小孩的媽媽「關係很複雜」，並坦承將小孩從紐約家中帶走。

嫌犯告訴警察，他最近發現小孩的媽媽身上有「魔咒」之類的東西，顯示她想咒「某個男人」去死；調查人員說，他在海灘上大叫，「你們的媽媽要殺死我」。

他對警察說，他把車開到海灘，是想和另一名打電話給他的孩子談話，對方說雙胞胎的母親馬上要報警，對他不利。當他看到警察出現時，一時驚慌，便把小孩帶進水裡。

警方初步調查報告指出，孩子的母親表示戴斯榮維爾有精神方面的問題。

報告說，一名西海文市巡警22日清晨2時30分左右看到沙灘上有輛汽車，又聽到海裡傳來呼救聲，趕至現場，看到三人正往長島灣(Long Island Sound)方向漂流，「顯然這名男子刻意要把孩子淹死。」

其他員警和消防急救人員獲報趕來幫忙，搶救起小孩，抱到沙灘上人工呼吸，再交給救護車趕送醫院，三名員警還因此受傷，治療後幸無大礙。

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