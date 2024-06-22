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賓州夫妻佛州海灘戲水 遇「離岸流」捲走溺斃

編譯潘勛／即時報導
美國救生協會指出，離岸流一般發生在沙洲及鄰近防波堤及碼頭之間，救生員遇到的急難事件，八成以上都是離岸流所造成。(路透)
美國救生協會指出，離岸流一般發生在沙洲及鄰近防波堤及碼頭之間，救生員遇到的急難事件，八成以上都是離岸流所造成。(路透)

佛羅里達州馬丁郡(Martin County)警局表示，一對來自賓州的夫婦20日到東岸的哈欽森島(Hutchinson Island)海邊戲水，卻被離岸流(rip current)捲走，不幸溺斃。

有線電視新聞網(CNN)21日報導，當地警方指出，這對夫妻當天下午帶著兩個十多歲的孩子去游泳而遇難；CNN佛州分台WPEC報導，郡警局表示，已確認兩名死者身分，男子為51歲的瓦爾特(Brian Warter)，女方則是他48歲的伴侶艾莉卡‧威沙德(Erica Wishard)。

副警局長巴登西耶克(John Budensiek)表示，目擊者指出，他們剛下海，就遇上離岸流，馬上被強大海流帶走。兩名青少年奮力掙脫離岸流，並大聲叫喊，試圖幫助兩個大人脫困，但情況變得太危險，只能被迫游上岸。海灘救生員見狀，跳入海中，救起一名無意識的大人，不久再救起一人。

巴登西耶克表示，兩人都才十幾歲，未滿20歲，就遇到如此激烈的情景。

雖經馬丁郡海洋搜救隊、急救人員、以及克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)集團北馬丁醫院醫生們全力搶救，這對伴侶仍回天乏術。

兩個孩子目前則受到馬丁郡警局危機處理團隊照顧，等候其他家族成員趕來佛州。

WPEC報導，巴登西耶克表示，兩個孩子回到沙灘上，看著雙親溺水，又目睹急救人員在沙灘想搶救兩人；送醫院急救時，兩個孩子也在現場，因此心理受創嚴重，難以想像。

國家海洋及大氣總署(NOAA)指出，離岸流是因地不同的水流，由海岸往大洋流去，人被捲進去，即便身強力壯，可能也無力抵抗，很快就會被捲離海岸。

美國救生協會(United States Life Saving Association)指出，離岸流一般發生在沙洲及鄰近防波堤及碼頭之間，沙灘救生員遇到的急難事件，八成以上都是離岸流造成的。

一對來自賓州的夫婦20日在佛州哈欽森島(Hutchinson Island)海灘...
一對來自賓州的夫婦20日在佛州哈欽森島(Hutchinson Island)海灘戲水，卻被離岸流捲走，不幸溺斃。(美聯社)

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