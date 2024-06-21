富二代兄弟35年前槍殺雙親 被判終身監禁 加州新法可望獲釋

槍殺雙親被判終身監禁的富二代兄弟約瑟夫‧萊爾‧梅南德茲(右)與艾力克‧葛蘭‧梅南德茲，1989年出庭受審時的照片。(路透)

福斯新聞網(Fox News)20日報導，1989年槍殺雙親被判終身監禁的加州 富二代兄弟約瑟夫‧萊爾‧梅南德茲(Joseph Lyle Menéndez)與艾力克‧葛蘭‧梅南德茲(Erik Galen Menéndez)，家屬及辯護律師團多年來為爭取減刑而奔走，如今在檢察官同意之下，可望很快獲得假釋。

梅南德茲兄弟的辯護律師團指出，當年定罪罪名應該是殺人罪(manslaughter)而不是一級謀殺罪(first-degree murder)，若因殺人罪而坐牢，兄弟倆現在可能早就出獄了。

報導指出，知情人士透露，洛杉磯郡區域檢察官賈斯康(George Gascón)協助下，梅南德茲兄弟可望很快獲釋。賈斯康辦公室則未回應採訪要求。

根據法院紀錄，梅南德茲兄弟1989年在比佛利山 莊(Beverly Hills)自家豪宅以霰彈槍槍殺父母。行凶之後大手筆買精品、旅遊甚至投資購買餐廳，從殺害雙親到被捕之前兩人總共花掉70萬元。梅南德茲兄弟落網後向檢警供稱，由於長年遭到父親性侵與家暴 ，警告父親將揭露醜聞後害怕被父親殺害，於是決定早一步對父母下手。

約瑟夫‧萊爾‧梅南德茲現年56歲，艾力克‧葛蘭‧梅南德茲53歲，兩人都被判處終身監禁不得假釋，但今年稍早則根據加州新法提出減刑要求。加州新法賦予檢察官有權做出減刑建議。十多名家屬則聯名致函法官，請求同意讓梅南德茲兄弟減刑。