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趁安檢偷走旅客18人近2萬元 佛州機場海關人員認罪

記者張聲肇／綜合報導
一名CBP官員正在協助旅客使用自動通關系統。佛羅里達州拿波里斯機場海關官員提摩西承認從18名入境旅客身上偷走近2萬元，可能面臨最高10年刑期和25萬元罰款。(美聯社)
一名CBP官員正在協助旅客使用自動通關系統。佛羅里達州拿波里斯機場海關官員提摩西承認從18名入境旅客身上偷走近2萬元，可能面臨最高10年刑期和25萬元罰款。(美聯社)

佛羅里達州拿波里斯機場海關官員提摩西(William Joseph Timothy)涉嫌從18名通關旅客身上偷走近2萬元遭查辦，本周與檢方達成認罪協議，可能面臨最高10年刑期和25萬元罰款。

法院宣判刑期與罰則的時間日期，目前尚未公布。

認罪協議書顯示，2023年中到今年1月，提摩西在值班時間內，陸續從入關受檢旅客身上偷走1萬8700元。

號稱「全國最佳小型機場」的拿波里斯機場不供一般商業班機起降，只服務私人包機的富有旅客和觀光客；由於地點鄰近加勒比海地區，因此有許多國際旅客，必須接受海關檢查後才能入境。

聯邦海關與邊境保衛局(CBP)的專業責任處調查提摩西涉嫌17件案，其中1案有兩名受害人。資深特別調查員史默爾(Sapphia Small)1月提出的刑事調查報告說，被告某次偷錢的經過，被監視攝影機全錄下來。

錄影顯示，2023年5月，提摩西檢查一名搭乘私人飛機從巴哈馬入境的旅客時，詢問對方是否攜帶貨幣，該名旅客將一疊現金遞給提摩西，他邊數邊把數張百元鈔票放到海關申報表底下蓋住，「摸」走大約2200元。

調查報告說，該名旅客離開後，提摩西把夾藏著現金的一疊海關申報表收起帶走。但受害人隨即發現自己的現金短少許多。

法庭檔案顯示，提摩西利用類似手法分別從3名入境旅客身上偷走至少2000元現鈔，另六人則各被偷走至少1000元。

佛州中部聯邦檢察署說，提摩西19日承認犯了「美國官員/雇員轉移他人財產」罪，同意「全額」賠償受害人並立即辭職。

拿波里斯機場管理局統計，該機場2023會計年度共服務了20多萬人次旅客；鄰近可供商業航班起降的邁爾斯堡西南佛州國際機場入境人次則超過1000萬。

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