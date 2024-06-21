駭客攻擊 逾萬汽車經銷商癱瘓 部分商家重拾紙筆、回到手工作業

全美最主要的汽車經銷軟體供應商CDK Global遭到駭客攻擊，整個系統被迫關機，逾萬家使用其服務的汽車經銷商營運大受影響。(路透)

全美最主要的汽車經銷軟體供應商CDK Global，18日晚間遭到駭客 攻擊，整個系統被迫關機，逾萬家使用其服務的汽車經銷商營運大受影響。由於19日適逢「六月節」(Juneteenth)聯邦假期，本來應該生意繁忙的日子卻變得有點冷清。

CDK發言人馬克里托(Tony Macrito)19日下午表示，經全力搶救，並諮詢了外部第三方專家後，該公司核心產品，即管理系統及數位零售解決方案已經恢復運作。

然而到了當天傍晚，CDK又遭遇另一波駭客攻擊，再度關閉大部分系統。直至20日下午，CDK向CBS財經新聞網MoneyWatch表示，系統已恢復上線。

CDK 是一家為汽車零售及相關行業提供集成信息技術解決方案的全球供應商，專注於實現終端汽車貿易，並為全球100多個國家的經銷商提供解決方案，服務大約3萬個零售點和汽車製造商，單在美國就服務約1.5萬家汽車經銷商。

除了汽車銷售外，它還向經銷商提供管理系統(DMS)軟件解決方案，這是根據零售汽車行業的要求，量身定做的託管企業資源計畫應用程序。因此當它受駭客攻擊而全線關閉後，影響非常嚴重。

根據網路安全新聞網站Bleeping Computer指出，CDK攻擊始於18日晚上，導致其服務的1.5萬家汽車經銷商陷入癱瘓。目前尚不清楚網路攻擊的幕後黑手是誰或哪個組織。

網路攻擊事件發生後，一些經銷商完全無法運作，部分經銷商則不得不重拾紙筆記錄來提供常規服務。

曼哈頓 一家寶馬(BMW)汽車經銷商表示，該店所有業務，包括安排預約或汽車維修服務全部暫停。當問及營運會中斷多長時間時，一位客戶服務代表說：「我真的不知道。」

費城 汽車經銷商Barbera's Autoland的接待員格拉斯米爾(Claire Glassmire)說，一切都停下來，「我們不能檢視客戶紀錄，不能安排預約，甚至不能打印維修單。」