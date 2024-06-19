賈斯汀酒駕被捕 只喝一杯…口齒不清站不穩

紐約警方公布的賈斯汀酒駕被捕後的刑事照。(美聯社)

知名歌星賈斯汀(Justin Timberlak)18日凌晨在紐約州長島 漢普頓(Hamptons)酒駕遭警方逮捕，戴上手銬，關入拘留所，隔夜後出庭應訊，無保釋放，預定7月26日視訊出庭應訊。

美國廣播公司新聞(ABC News)引述長島的薩格港村(Sag Harbor Village)警察局說，午夜12時37分，賈斯汀直闖「停」警示牌，還越線到對面來車的車道。

他開著2025年灰色寶馬(BMW) XM車在麥迪遜街犯規，被警察攔下，警察發現他喝了酒，不僅滿臉通紅、雙眼朦朧，還酒氣沖天，開出的罰單記述賈斯汀「口齒不清，兩腳不穩，」現場的清醒度測試，「表現極差。」

賈斯汀的幾個朋友也趕到現場，試圖說服警察放過賈斯汀，但警方拒絕。賈斯汀被戴上手銬帶回警局拘留。

他對著逮捕他的警察說，只喝了一杯。43歲的賈斯汀還是在警察局過了一晚，早上清醒過來，確認姓名地址後獲釋，不過7月26日得和薩格港村法院網路視訊，接受裁處。

賈斯汀本周末在芝加哥有2場演唱會，下周在紐約市也有2場，是他「忘了明日世界巡迴演唱」(The Forget Tomorrow World Tour)的行程之一，為他第六張專輯「Everything I Thought It Was」打歌。

賈斯汀在1990年代末、2000年代初，還在少年樂團*NYSNC的時候，就聲名大噪，2002年開始自闖天下，第一張專輯「愛你無罪」(Justified)含「Cry Me A River」、「Rock Your Body」等極暢銷的名曲，銷售數百萬張。

他已獲10次葛萊美獎、4次艾美獎 、多個告示牌音樂獎(Billboard Music Awards)和MTV音樂視頻大獎(MTV Video Music Awards)。他以電影「魔髮精靈」(Trolls)主題曲「Can't Stop the Feeling!」獲提名奧斯卡獎 和金球獎。

去年，他為錄製「魔髮精靈3」(Trolls Band Together)的主題曲「Better Place」，與*NYSNC團友盛大會合；今年3月，全團再度合體表演。

賈斯汀也曾主演「社群網戰」( The Social Network)、 「霸凌女教師」(Bad Teacher)、「好友萬萬睡」( Friends With Benefits)等賣座電影。