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科州同志夜店槍殺5人 他拒道歉…判55個終身監禁

記者張聲肇／綜合報導
2022年在科羅拉多泉同志夜店大開殺戒的被告奧德瑞奇(左)，18日認罪， 被判55個終身監禁。(路透)
2022年在科羅拉多泉同志夜店大開殺戒的被告奧德瑞奇(左)，18日認罪， 被判55個終身監禁。(路透)

2022年在科羅拉多泉同志夜店槍殺5人、擊傷19人的兇手被告奧德瑞奇(Anderson Lee Aldrich)，18日對檢方起訴他的聯邦仇恨指控認罪， 被判55個終身監禁，但仍拒絕道歉，對受害人家屬也一句話都不說。

檢方一直認為，被告對同性戀者的仇恨心就是犯罪動機，而被告終於被迫承認這點，檢察官康諾提(Alison Connaughty)說，奧德瑞奇承認犯下仇恨罪，「對政府很重要，對同志圈也很重要。」

現年24歲的奧德瑞奇去年對州政府的起訴認罪後，就在監獄服無期徒刑。聯邦檢察官繼續追究的重點，就是要證明，針對科羅拉多泉這個保守城市裡的同志聚會場所犯案，是出於偏見且蓄意。

主審聯邦起訴案的聯邦地區法院法官史溫尼(Charlotte Sweeney)是科羅拉多州第一個出櫃的同志法官。她接受認罪協議前，先聽受害人令人心碎的證詞。被告躲過死刑，改判55個終身監禁另加190年違反槍械管制等法的徒刑。

理光頭、雙手戴銬、穿著橘色囚服出庭的奧德瑞奇，在庭上閉口不言，他的辯護律師克勞特(David Kraut)說，奧德瑞奇為何犯重大罪行，沒有單一個理由可以解釋，要從他自小受到的創傷、媽媽不時虐待他、長大後網路上的極端言論、吸毒、設法弄到槍枝等，才能看出他會犯下極端暴力罪的風險，不斷在升高。

辯護律師在州法院審判時，不斷否認被告出於仇恨才殺人，強調做案時有吸食古柯鹼的問題，正在服藥治療。調查人員從奧德瑞奇本人製作的網頁發現，他發表的文章不乏仇恨同性戀的內容，例如在自己家裡置放標靶，上面是彩虹圈，一顆子彈穿過去；他也分享2016年佛州奧蘭多同性戀Pulse俱樂部49人遭槍殺時，警方接獲的911求救電話紀錄。

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