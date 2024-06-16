密西根州1嬉水廣場槍案共9傷 8歲童頭部中彈 嫌犯疑自殺身亡
密西根州一處嬉水廣場15日發生槍擊事件，導致包括兩名兒童在內的至少9人受傷。警方在附近一處住宅中發現一名男性嫌犯已身亡。
美聯社稱，15日17時許，密西根州布魯克高地嬉水廣場（Brooklands Plaza Splash Pad）發生槍擊事件。美國有線電視新聞網援引警方的話說，將車停在戲水設施附近之後，嫌犯下車並在該設施幾米之外開火。嫌犯多次重新裝彈，一共開了28槍。警方在現場發現一把手槍和3個空彈夾。
警方說，一名8歲男孩頭部中彈，情況危急；他4歲的弟弟腿部受傷，情況穩定；其母親腹部和腿部受傷，情況危急。其他6名受害者年齡均在30歲以上，情況穩定。
警方隨後包圍附近一棟住宅，並試圖與屋內嫌犯取得聯繫，但沒有成功。在部署無人機之後，警方進入住宅並發現嫌犯已經死亡。官員在社交平台上說，槍手似乎死於自殺。警方在住宅內還發現另一件武器。
《紐約時報》援引警方的話稱，槍手現年42歲，他顯然正面臨精神健康方面的挑戰，但此前與警方沒有過接觸。這似乎是一起隨機事件，警方尚未確認槍手作案動機。
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