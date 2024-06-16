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挺巴者鬧場 國會慈善棒球賽大亂 多人被捕

編譯廖振堯／綜合報導
國會兩黨議員12日晚間舉行慈善棒球賽，卻遭到兩個不同抗議團體的激烈示威，其中一個氣候團體的成員還跑進球場中央鬧場，結果被國會警察當場逮捕。(美聯社)
國會兩黨議員12日晚間舉行慈善棒球賽，卻遭到兩個不同抗議團體的激烈示威，其中一個氣候團體的成員還跑進球場中央鬧場，結果被國會警察當場逮捕。(美聯社)

國會兩黨議員12日晚間舉行慈善性質的國會棒球賽(Congressional Baseball Game)，比賽節奏緩慢，觀眾席上兩個不同抗議團體的激烈示威，反而成為全場焦點。抗議人士甚至跑到球場中央與國會警察上演你追我跑的戲碼，全場鬧成一團。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，比賽開始前看台上就響起喊叫聲，大約十幾名親巴勒斯坦抗議者開始示威，反對美國政府支持以色列，其中一些人戴著長期以來被視為支持巴勒斯坦理念的阿拉伯頭巾(keffiyeh)。挺巴人士的叫喊從國旗進場到國歌演唱期間持續不斷，群眾逐漸不滿，從共和黨球迷區開始傳出「USA！USA！」的口號，試圖壓過抗議人士，隨後傳遍了整個體育場。

當挺巴人士展開海報和巴勒斯坦旗幟時，安全人員立即將他們驅離。其中一名抗議者在場外柵欄接受採訪時表示：「我們來這裡是為了羞辱國會，他們參與、贊助、金援種族滅絕。」

球賽進行到第二局，突然又有身穿寫著「終止化石燃料」上衣的年輕人從觀眾區跑進球場，其中幾名立刻被制伏在地，其他人則在場內左竄右跑。環保組織「氣候反抗」(Climate Defiance)聲稱是鬧場始作俑者，在X平台上發文表示「國會撥款數十億元補貼致命的化石燃料，但警察卻在對付我們。這場雪弗龍石油公司(Chevron)贊助的比賽無法繼續進行。」並分享成員闖入球場的影片。

「氣候反抗」自詡為「年輕人領導的團體」，在比賽前幾天措辭愈趨強烈，比賽開始前則在體育館外抗議。國會警察在聲明中表示，八名氣候抗議人士已因干擾國會警察被捕，而賽前警方已意識到有些人可能試圖抗議，「我們在會議上討論此問題並納入全面行動計畫中，以確保我們有足夠資源迅速反應。」

巴勒斯坦 石油 共和黨

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