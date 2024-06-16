我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

波特蘭樂園驚魂 28人倒掛空中半小時

編譯盧炯燊／綜合報導
一名遊客用手機拍下俄勒岡州「橡樹遊樂園」一個大型機械遊樂設施突然發生故障。(美聯社)
一名遊客用手機拍下俄勒岡州「橡樹遊樂園」一個大型機械遊樂設施突然發生故障。(美聯社)

俄勒岡州一座擁有逾百年歷史的主題樂園14日發生驚悚意外，一個大型機械遊樂設施突然故障，導致28名乘客被倒掛在半空中長達半小時才獲救，幸好沒有人受傷。

出事的是俄州波特蘭(Portland)著名的「橡樹遊樂園」(Oaks Amusement Park)，14日是夏季開幕第一天就發生故障意外，一座如鐘擺般可以360度旋轉，讓乘客完全上下顛倒的大型高空機械遊樂設施「大氣恐懼」(AtmosFear)，當天下午3時左右突然卡在半空，28名遊客頭下腳上倒掛在距離地面約50呎的空中。

波特蘭消防局獲報後趕到現場，與遊樂園工程師一邊以手動方式降低該設施，另一邊備妥繩索，準備高空救援。

大約半小時後，全部28人都順利救下。警方說以手動方式降下遊樂設施後，所有遊客都獲救並作了醫療評估；園方則說沒有人受傷，但有一人因本身原有的健康問題而送院檢查。

消防隊發言人表示，救援人員對這個景點很熟悉，去年就針對這些遊樂設施做過演練，今天派上了用場。

園方表示，AtmosFear自2021啟用迄今未發生任何意外，經此事故後會暫時關閉，直至與製造商合作找出問題為止。

聲明又感謝救援人員第一時間趕到迅速採取行動，同時又感謝其他遊客迅速按照指示撤離，讓路給救援人員。

其中一名卡在半空中的遊客艾倫(Daniel Allen)受訪說：「我的膀胱超痛，還要忍著不嘔吐，我的腳痛到爆。」另一人哈丁(Jordan Harding)則說，人們在等待救援時只能「向上帝祈禱，尖叫著保命，有些人嘔吐及昏倒。」

有目擊者說，困在這個遊樂設施上的人，晃來晃去顯然倒掛得很辛苦。與妻子到遊樂場慶祝生日的瑞安(Chris Ryan)說，他們正準備乘坐這個設施，但發現給卡住了，情況實在可怕，於是改坐摩天輪，後來聽到園方廣播說遊樂園要關門，所有遊客要離去。

橡樹遊樂園於1905年6月1日開放，剛屆滿119周年，一個多世紀以來成為了不少家庭歡聚、情侶約會和社區聯歡的首選場所。

當地警消人員趕到遊樂園，解救被困在半空的遊客。(美聯社)
當地警消人員趕到遊樂園，解救被困在半空的遊客。(美聯社)

俄州 俄勒岡州 主題樂園

上一則

入夜後橋不見了…洛杉磯「第6街大橋」銅線失竊 照明設備全罷工
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

俄勒岡主題公園驚魂 28名遊客倒掛半空長達半小時

俄勒岡主題公園驚魂 28名遊客倒掛半空長達半小時
迪士尼最新遊樂設施「公主與青蛙」6月28日啟用

迪士尼最新遊樂設施「公主與青蛙」6月28日啟用
東京迪士尼樂園設施停擺 疑受落雷影響「電壓瞬間降低」 所幸無人傷

東京迪士尼樂園設施停擺 疑受落雷影響「電壓瞬間降低」 所幸無人傷
迪士尼「小小世界」主題曲作者理查薛曼 95歲去世

迪士尼「小小世界」主題曲作者理查薛曼 95歲去世

熱門新聞

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

2024-06-14 09:35
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

2024-06-10 10:46

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺