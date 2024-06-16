波特蘭樂園驚魂 28人倒掛空中半小時

一名遊客用手機拍下俄勒岡州「橡樹遊樂園」一個大型機械遊樂設施突然發生故障。(美聯社)

俄勒岡州 一座擁有逾百年歷史的主題樂園 14日發生驚悚意外，一個大型機械遊樂設施突然故障，導致28名乘客被倒掛在半空中長達半小時才獲救，幸好沒有人受傷。

出事的是俄州 波特蘭(Portland)著名的「橡樹遊樂園」(Oaks Amusement Park)，14日是夏季開幕第一天就發生故障意外，一座如鐘擺般可以360度旋轉，讓乘客完全上下顛倒的大型高空機械遊樂設施「大氣恐懼」(AtmosFear)，當天下午3時左右突然卡在半空，28名遊客頭下腳上倒掛在距離地面約50呎的空中。

波特蘭消防局獲報後趕到現場，與遊樂園工程師一邊以手動方式降低該設施，另一邊備妥繩索，準備高空救援。

大約半小時後，全部28人都順利救下。警方說以手動方式降下遊樂設施後，所有遊客都獲救並作了醫療評估；園方則說沒有人受傷，但有一人因本身原有的健康問題而送院檢查。

消防隊發言人表示，救援人員對這個景點很熟悉，去年就針對這些遊樂設施做過演練，今天派上了用場。

園方表示，AtmosFear自2021啟用迄今未發生任何意外，經此事故後會暫時關閉，直至與製造商合作找出問題為止。

聲明又感謝救援人員第一時間趕到迅速採取行動，同時又感謝其他遊客迅速按照指示撤離，讓路給救援人員。

其中一名卡在半空中的遊客艾倫(Daniel Allen)受訪說：「我的膀胱超痛，還要忍著不嘔吐，我的腳痛到爆。」另一人哈丁(Jordan Harding)則說，人們在等待救援時只能「向上帝祈禱，尖叫著保命，有些人嘔吐及昏倒。」

有目擊者說，困在這個遊樂設施上的人，晃來晃去顯然倒掛得很辛苦。與妻子到遊樂場慶祝生日的瑞安(Chris Ryan)說，他們正準備乘坐這個設施，但發現給卡住了，情況實在可怕，於是改坐摩天輪，後來聽到園方廣播說遊樂園要關門，所有遊客要離去。