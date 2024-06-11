專家聲稱找到失蹤53年的飛機 家屬：如釋重負

海下搜尋專家聲稱在尚普蘭湖找到一架失蹤53年的飛機。(翻攝WPRI YouTube )

一架失蹤超過50年的飛機終於被尋獲，海下搜尋專家柯札克（Garry Kozak）表示，他在尚普蘭湖（Lake Champlain）中的杜松島（Juniper Island）附近的水下約200呎發現飛機殘骸；國家安全運輸委員會已開始調查柯札克的發現。

NBC10 Boston報導，該架註冊編號N400CP的私人飛機1971年1月27日從佛蒙特州 柏靈頓飛往羅德島，起飛後不久就消失，機上載有五人。

報導指出，數十年來警方和民間單位不停搜索該架飛機的下落，卻始終沒有找到殘骸。

柯札克過去就曾找到過其他失事飛機的殘骸，日前宣布他和同事以側掃聲納系統，透過2014年搜索得到的數據在一處可能的位置找尋，之後再用一台遠端操控儀器搜尋該處，在杜松島附近的水下200呎找到和該失事飛機一樣塗裝的殘骸。

柯札克向媒體表示，少有飛機在尚普蘭湖失事，他從飛機客製化的塗色和其他細節來判斷，他有百分之百的信心殘骸就是當年失蹤的N400CP。

一位國家安全運輸委員會的代表證實，正在研究從聯邦航空總署獲得的資料，發言人克努森（Peter Knudson）在聲明中表示，正評估所發現的具體狀況，以及和殘骸定位地點關聯性的確定程度，之後發現任何殘骸時，會決定何種程度的調查最為適當。

柯札克說，他尚未向國家安全運輸委員會通報自己的發現；國家安全運輸委員會將審定殘骸是否為失蹤的N400CP。

N400CP當年載有兩名機組員，三位亞特蘭大 一間開發公司的員工，他們當時正在為了伯靈頓的一件案子忙碌。

三名乘客之一的兒子懷爾德（Frank Wilder）對媒體表示，知道飛機到底在哪讓他感到如釋重負，因為過去53年他們不知道飛機是在湖裡還是在深山中，不過現在雖然找到飛機，但又跑出更多待解答的問題。