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猶他女登山 手機自錄被大水沖走 瀑布下尋獲屍體

記者張聲肇／綜合報導
猶他州猶他郡警長辦公室說，手機視頻顯示她被水沖走的登山客，其屍體在馬尾瀑布下被發現。(取材自YouTube)
猶他州猶他郡警長辦公室說，手機視頻顯示她被水沖走的登山客，其屍體在馬尾瀑布下被發現。(取材自YouTube)

猶他州猶他郡警長辦公室表示，手機視頻顯示她自己被大水沖走的登山客，屍體在瀑布下被發現。

兩名登山客7日下午3點在馬尾瀑布(Horsetail Falls)附近發現一隻狗銜著手機和個人物品，覺得事有蹊蹺，趕快報警處理。

報警的登山客說，可能有人跌落乾旱溪(Dry Creek)的水裡，急需救援，其中一人從手機的錄影片，看出一名年輕女性在瀑布附近，拍到自己被瀑布大水沖走的情況。

警長辦公室聲明說，警方和急救隊員在猶他州公安廳幫忙下，搭乘直升機趕往現場，5點過後不久，就找到落水女子，「卡在馬尾瀑布底下約100碼河水裡的樹木中間。」

警方已查出死者是19歲的史普林維爾人(Springville)辛西亞‧葛林伍德(Cynthia Ann Grimwood)。

警長辦公室說，遇難者被卡住的地方是大雪融化的水流聚集處，地勢艱困，情況不容樂觀--四周都是陡峭的岩壁，要靠近、抬出屍體，極為困難。當時天色已晚，急救隊員不想冒無謂的風險，遂決定翌日再把屍體抬上來。「猶他搜救隊」的義工當晚留在當地過夜，「觀看情況的變化。」

8日早晨，搜救隊員從水裡撈出屍體，送到法醫處解剖、驗屍。警長辦公室代表全體搜救人員向死者家人深致悼唁。

馬尾步道位於鹽湖城南邊約35哩的阿爾潘(Alpine)市，該市人口1萬多人。

猶他州

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