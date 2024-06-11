喬治亞州男子闖空門偷錢買酒 傻傻喝到爛醉被逮
喬治亞州拉沃尼亞（Lavonia）一對夫婦外出返家後發現闖空門的歹徒竟用屋內的零錢買了一堆酒，還喝了爛醉睡在臥室地板上，他們用槍指著嫌犯直到警方趕到，警方最後順利抓捕嫌犯，以竊盜罪起訴。
Now Habersham新聞報導，32歲的皮松（Manuel Delatols Pizon）5日闖入一間房屋，當時屋內空無一人，屋主外出。
拉沃尼亞警方表示，皮松在屋內找到一罐零錢，他決定拿來買一大堆酒，還拿回闖空門的房子喝，結果喝到不醒人事，醉倒在臥室地板上。
警方表示，皮松醉倒後，屋主的雙親剛好返家，發現睡在地上的皮松，拿起家中的槍枝指著他的頭直到警方趕到；警方拘押皮松並以一級竊盜罪、非法侵入等罪起訴他。
根據監獄紀錄，法官拒絕皮松的保釋，直到10日他都還在富蘭克林憲的拘留中心內。
警方事後在社群媒體公布皮松的照片和案件資訊，幽默地呼籲民眾要從這起案件中學到三件事，第一是如果想犯偷竊罪，不要選在拉沃尼亞，第二是如果想犯下偷竊罪，千萬不要喝到爛醉還倒在要偷竊的房屋地板上，第三是不要選一間屋主的父母相信憲法第二修正案的房子偷竊。
憲法第二修正案保障國民攜帶武器的權利，賦予一般公民攜帶武器的權利。
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