喬治亞州男子闖空門偷錢買酒 傻傻喝到爛醉被逮

32歲的Manuel Delatols Pizon(左)闖入民宅意圖行竊，結果拿屋主的錢買酒喝到爛醉，睡在臥室地板上被返家的屋主雙親發現後遭到警方逮捕。(翻攝Lavonia Police Department臉書)

喬治亞州 拉沃尼亞（Lavonia）一對夫婦外出返家後發現闖空門的歹徒竟用屋內的零錢買了一堆酒，還喝了爛醉睡在臥室地板上，他們用槍指著嫌犯直到警方趕到，警方最後順利抓捕嫌犯，以竊盜罪起訴。

Now Habersham新聞報導，32歲的皮松（Manuel Delatols Pizon）5日闖入一間房屋，當時屋內空無一人，屋主外出。

拉沃尼亞警方表示，皮松在屋內找到一罐零錢，他決定拿來買一大堆酒，還拿回闖空門的房子喝，結果喝到不醒人事，醉倒在臥室地板上。

32歲的Manuel Delatols Pizon闖入民宅意圖行竊，結果拿屋主的錢買酒喝到爛醉，睡在臥室地板上被返家的屋主雙親發現。(翻攝Lavonia Police Department臉書)

警方表示，皮松醉倒後，屋主的雙親剛好返家，發現睡在地上的皮松，拿起家中的槍枝指著他的頭直到警方趕到；警方拘押皮松並以一級竊盜罪、非法侵入等罪起訴他。

根據監獄 紀錄，法官拒絕皮松的保釋，直到10日他都還在富蘭克林憲的拘留中心內。

警方事後在社群媒體 公布皮松的照片和案件資訊，幽默地呼籲民眾要從這起案件中學到三件事，第一是如果想犯偷竊罪，不要選在拉沃尼亞，第二是如果想犯下偷竊罪，千萬不要喝到爛醉還倒在要偷竊的房屋地板上，第三是不要選一間屋主的父母相信憲法第二修正案的房子偷竊。

憲法第二修正案保障國民攜帶武器的權利，賦予一般公民攜帶武器的權利。