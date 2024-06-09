惡老闆逼無證客超時工作 被判罪

波士頓披薩店業主帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)故意雇用非法移民，逼迫他們超時工作，7日被判犯下強迫勞動罪，(美聯社)

在波士頓地區開了兩家披薩店的帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)故意雇用無證移民，並利用這個敏感身份逼迫他們超時工作，7日被判犯下強迫勞動罪(forced labor)，預定9月宣判刑期。

美聯社報導，聯邦檢方稱帕潘托尼亞迪斯的披薩店Stach's Pizza故意只雇用少許員工，然後偷偷找來沒有合法身份的移民來打黑工，每天工作達14個小時或更長，有時每周工作7天。

帕潘托尼亞迪斯還會從手機上觀看店裡的監視器畫面來監看工人的一舉一動，平常也不斷貶低、侮辱和騷擾他們。帕潘托尼亞迪斯威脅會傷害、暴力虐待或將他們驅逐出境，以此強迫或試圖強迫六名受害者為他工作，並遵守種種過份要求。

檢方表示其中一名受害者受不了惡劣環境、開車逃離時，帕潘托尼亞迪斯沿著諾伍德(Norwood)的一號公路追趕他，然後謊報警方以逼他重返店內。另一名工人打算辭職時，帕潘托尼亞迪斯掐住了他的脖子，他嚇得衝出店外、逃到停車場安全之處躲著。

代理麻州 聯邦檢察官利維(Joshua Levy)表示：「今天的有罪判決向濫用職權的雇主發出了一個強力警告，即當局永遠不會容忍透過恐懼和恐嚇來剝削員工的行為。我希望此判決也提醒其他可能成為傷害和剝削受害者的員工，聯邦政府 不會袖手旁觀。」

帕潘托尼亞迪斯代表律師萊波雷(Carmine Lepore)則說他和當事人尊重陪審團的裁決，但也將矛頭指向非法移民 ，稱「陪審團相信受害者的證詞而忽視他們希望在我國獲得合法地位的動機，令人非常失望。」