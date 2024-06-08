嗆西語裔男滾回墨西哥 密州警丟工作

警員拉斯特對著西語裔男子羅德里奎茲叫罵「滾回墨西哥」，遭後者錄影舉發而丟了飯碗。(取材臉書)

密西西比州 一名白人警察日前處理一起家庭糾紛時，竟然遷怒附近一名西語裔男子，要他「滾回墨西哥 」，並因此遭到舉發而丟了飯碗。

根據美聯社報導，里奇蘭(Richland)警局局長雷迪(Adrian Ready)5日發表聲明證實該名警員因使用「貶抑字眼誹謗」而被「解除職務」，雷迪強調：「此種語言不僅無法接受，也破壞了警方在社區全力建立的信任與尊重。」

報導指出，本月2日里奇蘭警局警員拉斯特(Jeremy Rast)與其他警員獲報前往一處地點，處理家庭紛爭時，與對街一群男子發生口角。

根據WLBT報導，當時站在對街的羅德里奎茲(Luis Rodriguez)拍下影片，清楚聽到拉斯特嗆聲：「怎麼還不滾回墨西哥」。他甚至揚言：「我根本不在乎會怎麼樣，幫我個忙，滾出里奇蘭，我不喜歡你們待在這裡。」

羅德里奎茲一怒之下也表明不喜歡警察出現在住家前，但拉斯特反嗆對方不配擁有住房並強調：「你是非法移民 。」他還出言恐嚇：「只要我輪值時都會來找你，我就是要逮捕你。」

報導指出，來自宏都拉斯，畢業於里奇蘭高中的羅德里奎茲與拉斯特等警員有數面之緣，到發生口角衝突後，因擔心自己成為其他警員的特定目標，已打算搬離密西西比州；他說：「即使他被解職，可能會有更多警察像他一樣對待我們。」

拉斯特事後對WLBT解釋，出於對羅德里奎茲的不滿，才會衝口而出：「我確實說了一些不恰當且不專業的話，我願意承擔所有責任。」他並補充道：「我並不為自己說的話感到驕傲。」他表示今後仍想繼續從事警察工作。

據報導，先前理奇蘭有六名執法人員坦承在沒有搜索令情況下，擅自闖入一棟住宅，使用電擊槍不當刑求兩名非裔男子達一小時；他們已經在3、4月分別被聯邦法院與州法院判刑。