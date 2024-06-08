我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90歲前太空人飛機失事身亡 曾拍人類史上首張「地球升起」照

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

加州搭直升機朝藍寶堅尼射煙火 網紅遭逮恐被關10年

編譯徐榆涵／即時報導
美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）去年發布一段影片，從一架直升機上朝一輛在高速公路上行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」，未料觸法超逮。(取自YT影片)
美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）去年發布一段影片，從一架直升機上朝一輛在高速公路上行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」，未料觸法超逮。(取自YT影片)

美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）經常拍攝超跑相關題材，去年發布一段從直升機上朝一輛在高速公路上行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」的影片，結果因此觸犯聯邦法規遭到逮捕，如今可能面臨最高10年有期徒刑。

CNN報導，美國加州中區檢察官辦公室6日發布聲明指，24歲的亞力克斯，本名崔錫民（Suk Min Choi，譯音）於5日遭到逮捕，他被指控在飛機上放置爆炸或燃燒裝置。

他於2023年7月4日發布一段名為「用煙火摧毀藍寶堅尼」的影片，有2名女性從直升機上向跑車發射煙火。目前這段11分鐘的原始影片已從頻道上刪除。

檢察官表示，當局認為這段影片是在2023年6月於加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）聯邦擁有區內的一處乾枯河床上所拍攝，土地管理局也提供跑車留下的輪胎痕照片。

亞力克斯還被指控在拍攝時未申請許可，包括未獲得聯邦航空管理局對涉及直升機拍攝活動的批准。此外，由於拍攝時所用的煙火在加州是非法的，因此亞力克斯還特地前往拉斯維加斯購買，所幸未造成人員傷亡。

亞力克斯6日出庭後以5萬美元交保，他目前未提出抗辯，提審將於7月2日進行，若罪名成立，他將面臨最高10年監禁。

加州 超跑 YouTuber

上一則

曾拍人類史上首張「地球升起」照 90歲前太空人飛機失事身亡
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

今夏首波熱浪襲加州、德州 各地熱破紀錄 波及3000萬人

今夏首波熱浪襲加州、德州 各地熱破紀錄 波及3000萬人
住宅區驚傳黑熊咬死人啃屍

住宅區驚傳黑熊咬死人啃屍
震撼 加州確認首起黑熊殺人啃屍案

震撼 加州確認首起黑熊殺人啃屍案
速食業登假訃聞 自喻將慢性死亡

速食業登假訃聞 自喻將慢性死亡

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31
SpaceX公司的巨型「星艦」火箭6日從德州南部發射，進行第四次測試任務，度過了重返越過地球大氣層，並按計畫成功在印度洋濺落。(擷自YouTube@Scientia Plus)

SpaceX「星艦」火箭4度試射 確認按計畫在印度洋濺落

2024-06-06 11:10

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場