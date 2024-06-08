加州搭直升機朝藍寶堅尼射煙火 網紅遭逮恐被關10年
美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）經常拍攝超跑相關題材，去年發布一段從直升機上朝一輛在高速公路上行駛的藍寶堅尼跑車「發射煙火」的影片，結果因此觸犯聯邦法規遭到逮捕，如今可能面臨最高10年有期徒刑。
CNN報導，美國加州中區檢察官辦公室6日發布聲明指，24歲的亞力克斯，本名崔錫民（Suk Min Choi，譯音）於5日遭到逮捕，他被指控在飛機上放置爆炸或燃燒裝置。
他於2023年7月4日發布一段名為「用煙火摧毀藍寶堅尼」的影片，有2名女性從直升機上向跑車發射煙火。目前這段11分鐘的原始影片已從頻道上刪除。
檢察官表示，當局認為這段影片是在2023年6月於加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）聯邦擁有區內的一處乾枯河床上所拍攝，土地管理局也提供跑車留下的輪胎痕照片。
亞力克斯還被指控在拍攝時未申請許可，包括未獲得聯邦航空管理局對涉及直升機拍攝活動的批准。此外，由於拍攝時所用的煙火在加州是非法的，因此亞力克斯還特地前往拉斯維加斯購買，所幸未造成人員傷亡。
亞力克斯6日出庭後以5萬美元交保，他目前未提出抗辯，提審將於7月2日進行，若罪名成立，他將面臨最高10年監禁。
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