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龍捲風襲密西根 倒樹壓死1童 俄亥俄、馬里蘭遇暴風 13人受傷

記者張聲肇／綜合報導
龍捲風5日襲捲密西根州底特律郊區，利佛尼亞市傳出一名幼童不幸被倒下的樹木壓死。(美聯社)
龍捲風5日襲捲密西根州底特律郊區，利佛尼亞市傳出一名幼童不幸被倒下的樹木壓死。(美聯社)

龍捲風5日襲捲密西根州底特律郊區，利佛尼亞市(Livonia)一名幼童被倒下的樹木壓死；俄亥俄、馬里蘭的暴風則造成至少13人受傷。

這陣龍捲風來得太突然，國家氣象局來不及發警報。21歲的艾比‧薩塔(Abby Sata)住家屋頂被掀起，她說手機只出現暴風警告，根本不曉龍捲風潛伏在後。「我真驚呆了。即使事先給我三秒鐘的警告也好，我就能因應。」

氣象局底特律站的氣象預報員安德森(Jaclyn Anderson)說，利佛尼亞的龍捲風「突然竄起，也瞬間消失」，屬於較弱也短暫的那一型，橫掃約5哩就消失無蹤。強烈暴風形成的龍捲風肆虐範圍可達三、四十哩甚至100哩，但也較容易預測，讓氣象局來得及發布警告。

安德森說，過去幾十年來，氣象雷達和各地觀測所等因素綜合起來，預測龍捲風的設備進步了10倍，不過短暫出現的龍捲風，對氣象預報人員仍是一大挑戰。例如，湖面颳起一陣微風，就可能促成小型龍捲風。

今年春季全美許多地方都慘遭龍捲風襲擊，光是4月來襲次數，就寫下史上第二高的紀錄。

馬里蘭州的郊區，5日晚上也橫遭一系列暴風引發的龍捲風襲擊，樹木倒塌、屋舍損毀、電線斷落。預報人員對俄亥俄、新澤西和德拉瓦等地發布了龍捲風警報，俄亥俄東部Frazeysburg一家餐廳和折扣百貨店6日凌晨慘遭損毀，8人受傷。

鑽研龍捲風與極端氣候的北伊利諾大學副教授簡茲尼(Victor Gensini)說，今年美國的龍捲風可能多達1500場，「目前為止出現的，都很明顯可見。」

他說，將促成龍捲風的暴風歸因於氣候變遷的科學，仍在起步階段，不過，他的研究團隊根據大勢所趨，看出龍捲風更往南、往東侵襲的可能性越來越大。

龍捲風 氣候變遷 新澤西

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