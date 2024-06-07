我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

行凶過程不到5秒 俄州女隨機刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

編譯潘勛／綜合報導
俄亥俄州北歐姆斯特德市「巨鷹」生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件，一名三歲男童不幸喪生。現場可以看到翻覆的購物推車，及散落一地的雜貨。(美聯社)
俄亥俄州北歐姆斯特德市「巨鷹」生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件，一名三歲男童不幸喪生。現場可以看到翻覆的購物推車，及散落一地的雜貨。(美聯社)

俄亥俄州北歐姆斯特德市(North Olmsted)「巨鷹」(Giant Eagle) 生鮮超市停車場發生女子持刀隨機刺人事件。警方表示，32歲的畢昂卡‧葉利斯(Bionca Ellis)連刺一名坐在購物推車的3歲小男孩朱利安‧伍德(Julian Wood)兩刀，男孩送醫搶救仍不治身亡，其母也被刺中，幸好無性命之虞，整起凶案過程不到5秒。

涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這起案件發生在3日下午約3時。檢方表示，據目擊民眾表示葉利斯先是從超市隔壁的二手商店偷了兩把刀，接下來走到巨鷹的停車場，在正門瞧見伍德母子，尾隨他們，然後突然攻擊。37歲的瑪歌‧伍德(Margot Wood)當時正要把剛買的雜貨放到車上，葉利斯突然持刀奔來。男童背部及臉頰中刀，伍德想抱他脫離現場，結果也被葉利斯刺傷。

美聯社報導，葉利斯行兇後若無其事地走開，員警隨身錄影器所拍到視頻顯示，一名路人向警方指認她，警方命令她趴下後予以上銬，未遇到抵抗，凶器則擱在她身旁。

警局刑事組長貝克(Matt Beck)4日在記者會上表示，兇手並不認識被害母子，這是一起隨機暴力事件。小男孩經送醫院搶救，仍告不治。葉利斯目前已遭羈押。

凱霍加郡(Cuyahoga County)檢察官歐麥利(Michael O'Malley)表示，郡內大陪審團5日以一項加罪謀殺罪、兩項謀殺罪、兩項蓄意謀殺、兩項凶惡傷人、一項危害兒童、一項企圖湮滅罪證及一項偷竊輕罪等罪名，起訴葉利斯。目前她尚未在法院過堂。

歐麥利檢察官表示，本案駭人聽聞，檢方將盡一切能力，為小男孩和伍德一家討回公道。

市長妮可‧瓊斯(Nicole Dailey Jones)表示，自己也是人母，但仍無法想像伍德一家人的失落，她與全市咸感悲痛。

俄亥俄州

上一則

受地理、經濟因素影響… 疫後追趕課業 數百萬學生未趕上進度

下一則

龍捲風襲密西根 倒樹壓死1童 俄亥俄、馬里蘭遇暴風 13人受傷
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

男演員挨酸又肥又窮「嬌妻離婚吧」 他霸氣秀豪宅反擊

男演員挨酸又肥又窮「嬌妻離婚吧」 他霸氣秀豪宅反擊
犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷
後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說
與伊朗人民站一起 傳美國將抵制不出席聯合國悼念萊希活動

與伊朗人民站一起 傳美國將抵制不出席聯合國悼念萊希活動

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初