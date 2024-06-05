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說謊購槍案開審 檢方控杭特被毒癮所控

記者胡玉立／綜合報導
杭特．拜登偕妻子梅麗莎4日受審後離開法院。(美聯社)
杭特．拜登偕妻子梅麗莎4日受審後離開法院。(美聯社)

拜登總統次子杭特(Hunter Biden)聯邦購槍填報不實控案4日在德拉瓦州聯邦法庭開審。聯邦檢察官在開庭陳詞中，將杭特描述為會欺瞞、被毒癮所控的人，他的暗黑習性讓親人陷入困境，他在聯邦表格上撒謊買槍時，完全知道自己在做什麼。

杭特的辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)則陳詞辯稱，杭特在聯邦購槍填表中表示自己沒有毒品問題時，並不認為自己身陷毒癮之中。陪審團也看到了這份表格文件。杭特拿到槍枝的短暫時間，也不曾使用過它，甚至從未裝入子彈；「你們會明白他無罪」。

杭特因購買柯爾特左輪手槍(Colt revolver)時填報不實，被控犯下三項聯邦重罪。

他在回憶錄中自稱當時對古柯鹼上癮。杭特被控對聯邦許可槍枝經銷商撒謊，購槍時謊稱自己不是吸毒者，非法持槍11天。檢方4日開庭後不久，就播放錄音證據，顯示杭特在口述自傳的錄音中承認自己有毒癮的事實，讓陪審團自己聽杭特的告白。

全案首日開庭，重新勾起拜登總統及其家人的痛苦回憶，讓人更深入看見拜登家人對抗毒癮細節。拜登妻子第一夫人吉兒、杭特同父異母妹妹艾希莉‧拜登(Ashley Biden)均到場，坐在前排聽審。此案5日續審，檢方將再傳多名證人出庭。

檢方表示，陪審團將聽取拜登胞弟詹姆士·拜登(James Biden)的證詞，他與姪兒杭特關係密切，曾助他戒毒康復；陪審團也將聽到拜登長子的遺孀海莉·拜登(Hallie Biden)如何在與杭特短暫男女交往關係中，也經杭特的引導，對古柯鹼上癮。

海莉在車上前座車盒內發現槍枝，因擔心杭特，就把槍扔進附近超市的垃圾桶；後來收集罐頭者發現那把槍，交給警方，警方與聯邦循線追查。

聯邦檢方在庭上使用杭特自己的信件和說法，展示他毒癮嚴重程度，並表明他買槍時毒癮仍持續；檢方還向陪審團展示杭特舊筆記型電腦。2020年這台電腦私密內容被人向共和黨洩露並對外公開；杭特已就資料外洩提告。

陪審團4日聽取杭特回憶錄「美麗事物」(Beautiful Things)口述錄音摘錄，內容講述杭特購槍期間返回德拉瓦州的經過，及2015年哥哥波．拜登(Beau Biden)癌症去世後他開始吸毒的經歷。

被告杭特本來與聯邦檢方去年7月達成認罪協議，但承審法官不認可協議內容，雙方談判破裂後，杭特就原來的購槍謊報罪名，拒絕認罪，檢方重新起訴。原先的認罪協議原可讓杭特避免接近大選之際被審。杭特另因被控欠稅140萬元，此案訂9月在加州開審。

第一夫人吉兒．拜登4日離開德拉瓦州法院。(美聯社)
第一夫人吉兒．拜登4日離開德拉瓦州法院。(美聯社)

拜登 德拉瓦州 加州

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