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偷大谷翔平1700萬 前翻譯水原一平認罪

記者張聲肇／綜合報導
明星球員大谷翔平的前任翻譯水原一平，4日在加州聯邦法院認罪。(美聯社)
明星球員大谷翔平的前任翻譯水原一平，4日在加州聯邦法院認罪。(美聯社)

明星球員大谷翔平(Shohei Ohtani)的前任翻譯水原一平(Ippei Mizuhara)4日在加州聯邦法院承認偷走雇主將近1700萬元，目的是為了還體育賭博欠下的賭債，他對銀行詐欺和稅務詐欺認罪。

水原一平在法庭承認的罪行，早就讓職業棒球界驚駭不已，也直接破壞了大谷翔平在美國職棒界建立的良好形象。他不但利用自己和大谷本人的私人及職業關係盜領大谷銀行帳戶的錢，有時候還在銀行人員面前假冒大谷本人。

檢察官說，水原5月5日就簽署了認罪協議書。他的律師在法院外，不回答記者的提問。水原本人在法庭簡短地承認，自己的確做了違法的事：「我替受害人A工作，包括處理銀行帳戶，曾經深陷賭債。我一不做二不休......從他帳戶匯走錢。」

4日的法庭程序總共進行了約45分鐘。大谷在認罪聽證後表示鬆了一口氣，並感謝他的團隊、家人和道奇隊組織，「整個過程中他們展示了無盡的支持。現在是結束這個篇章的時間，繼續著眼於玩球和贏球」。

水原賭博總共贏得1.42億元，但贏來的錢都存到自己的帳戶，而不是大谷的帳戶。輸掉的金額大約1.83億元，賭輸淨額將近4100萬元。他沒參加棒球賽的賭局。

他認了兩項罪名：銀行詐欺和稅表謊報。銀行詐欺罪最多可判30年徒刑，謊報稅表最高刑期為三年。法院將於10月25日舉行宣判庭；判刑確定後，他會被關進聯邦監獄。

他也得賠償1700萬元給大谷，並繳納100萬元欠稅暨罰款給國稅局。這兩項數額在判刑前可能有變化。

聯邦檢察官米契爾(Jeff Mitchell)在法庭上指出，水原一平受雇於不會講英語的職棒大聯盟球員大谷翔平，負責替他翻譯，以便和不會講日語的理財專員溝通；2018年，水原在鳳凰城替大谷開了銀行帳戶，以便提存打球的薪資，也因此取得帳戶的密碼。水原欠下賭債時，便從大谷的帳戶「調」錢付債，從2021年到2024年，總共挪用了近1700萬元。大谷不知道水原賭博這件事。

詐欺 大谷翔平 稅表

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