維大槍擊案 900萬元和解 賠受害家屬、傷者
代表受害人的律師5月31日表示，2022年維吉尼亞大學槍擊案，三名遇害者家屬各獲200萬元賠償金，兩名傷者各150萬元，維大總共將付出900萬元與受害人及家屬和解。
邁阿密哈加德法律事務所律師沃爾德(Kimberly Wald)說，根據維吉尼亞州法律，三名死亡美式足球隊員的家屬，最多只能獲得200萬元的和解金。沃爾德代表佩瑞(D'Sean Perry)；另兩名死者為錢德勒(Devin Chandler)和戴維斯(Lavel Davis Jr.)。
受傷的球員摩根(Marlee Morgan)和學生賀林斯(Mike Hollins)總共將獲賠300萬元。
沃爾德說，本和解方案是兩造庭外協商達成，沒有經過法官調解，不過，維州的和解案，都須經過法官核准。本案31日獲得艾爾伯馬爾(Albemarle)郡巡迴法院法官核准。
維吉尼亞大學說，和解案也已獲得州長楊京(Virginia Gov. Glenn Younkin)和州檢察長麥亞瑞斯(Jason Miyares)核准。
維大名譽校長哈迪(Robert Hardie)和校長萊恩(Jim Ryan)說，自這三名遇害學生的人生「慘遭中斷」後，他們「一直都活在我們心裡。」「我們將永遠記得錢德勒、戴為斯和佩瑞對本校的影響，感念他們在課堂上、在球場上提升本校精神的時光。」
警方說，行兇的是該校學生、前美式足球校隊球員瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)。瓊斯等人到華府參觀球賽，搭乘專車返回維大校園後，在車庫附近，發生這件慘案。當時警方封閉現場12小時，直到兇手就逮才解封。瓊斯將於明年1月接受審判，罪名是「加重謀殺」。
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