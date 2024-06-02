我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

維大槍擊案 900萬元和解 賠受害家屬、傷者

記者張聲肇／綜合報導
2022年維吉尼亞大學槍擊案三名遇害學生，左起錢德勒、戴維斯和佩瑞，都是該校美式足球校隊隊員。(美聯社)
2022年維吉尼亞大學槍擊案三名遇害學生，左起錢德勒、戴維斯和佩瑞，都是該校美式足球校隊隊員。(美聯社)

代表受害人的律師5月31日表示，2022年維吉尼亞大學槍擊案，三名遇害者家屬各獲200萬元賠償金，兩名傷者各150萬元，維大總共將付出900萬元與受害人及家屬和解。

邁阿密哈加德法律事務所律師沃爾德(Kimberly Wald)說，根據維吉尼亞州法律，三名死亡美式足球隊員的家屬，最多只能獲得200萬元的和解金。沃爾德代表佩瑞(D'Sean Perry)；另兩名死者為錢德勒(Devin Chandler)和戴維斯(Lavel Davis Jr.)。

受傷的球員摩根(Marlee Morgan)和學生賀林斯(Mike Hollins)總共將獲賠300萬元。

沃爾德說，本和解方案是兩造庭外協商達成，沒有經過法官調解，不過，維州的和解案，都須經過法官核准。本案31日獲得艾爾伯馬爾(Albemarle)郡巡迴法院法官核准。

維吉尼亞大學說，和解案也已獲得州長楊京(Virginia Gov. Glenn Younkin)和州檢察長麥亞瑞斯(Jason Miyares)核准。

維大名譽校長哈迪(Robert Hardie)和校長萊恩(Jim Ryan)說，自這三名遇害學生的人生「慘遭中斷」後，他們「一直都活在我們心裡。」「我們將永遠記得錢德勒、戴為斯和佩瑞對本校的影響，感念他們在課堂上、在球場上提升本校精神的時光。」

警方說，行兇的是該校學生、前美式足球校隊球員瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)。瓊斯等人到華府參觀球賽，搭乘專車返回維大校園後，在車庫附近，發生這件慘案。當時警方封閉現場12小時，直到兇手就逮才解封。瓊斯將於明年1月接受審判，罪名是「加重謀殺」。

2022年維吉尼亞大爆發校園槍擊案，槍手和警方對峙長達12小時，最後遭到逮捕。(...
2022年維吉尼亞大爆發校園槍擊案，槍手和警方對峙長達12小時，最後遭到逮捕。(美聯社)

維吉尼亞州 足球 維州

上一則

兩起737 Max空難 波音高層傳不太可能遭起訴

下一則

「原子彈之父」奧本海默孫子訪日本廣島 祈願世界更加和平
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

NBA／愛德華關鍵跳投+準大三元 助灰狼開胡閃過淘汰

NBA／愛德華關鍵跳投+準大三元 助灰狼開胡閃過淘汰
印第安那瓊斯原型 學者瓊斯94歲逝

印第安那瓊斯原型 學者瓊斯94歲逝
電影印第安那瓊斯原型 人類學家瓊斯過世 享耆壽94歲

電影印第安那瓊斯原型 人類學家瓊斯過世 享耆壽94歲
Bethpage航展 25、26日瓊斯海灘盛大回歸

Bethpage航展 25、26日瓊斯海灘盛大回歸

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

2024-05-25 21:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染