童工超時高危工作 現代車廠挨告

現代汽車子公司「聰明阿拉巴馬」(SMART Alabama)零組件廠大門外的徵人廣告。勞工部指控該公司是違反童工法的累犯。(路透)

勞工部 30日向聯邦法院提告韓國現代汽車設在阿拉巴馬州 的工廠，指其透過承包商，雇用一名13歲童工每周工作60小時，操作機器切割金屬板，訴請法院勒令現代車廠停止雇用童工。

勞工部在訴狀中指出，前述違法雇用13歲童工的嫌犯，現代汽車位在阿拉巴馬州魯溫市(Luverne)的子公司「聰明阿拉巴馬」(SMART Alabama)零組件廠，已經是違反童工法的累犯，該公司透過勞力仲介「最佳做法服務」(Best Practice Service)雇用該名童工，把他派到「聰明阿拉巴馬」公司擔任金屬板成形工，其所生產的產品，送到阿拉巴馬現代汽車製造廠組裝，勞工部因此控告這三家公司「聯合雇用」童工。

這是勞工部首度控告大公司違法雇用童工。勞工部法務官員南達(Seema Nanda)說，大公司不能怪罪供應商或獵人頭公司違反童工法令，從而閃避法律責任，因為大公司本身就是雇用童工的業主。

現代汽車發言人史都華(Michael Stewart)說，雇用童工、違犯法令，不符合「本公司做為一家企業的標準與價值觀，本公司已針對此問題，調查了好幾個月，也立即採取了廣泛的補救措施」，包括要求供應商「斷絕與第三方人力資源公司的關係」。

史都華還說，勞工部試圖把「無先例可循的法律理論」套在現代汽車頭上，要它為供應商的行為擔負法律責任，這將會給其他汽車公司及製造商創下「令人擔憂的先例」。