男星涉嫌刺傷前女友後逃亡 在美墨邊境被捕

男演員尼克帕斯奎爾(右)潛入前女友(左)家中，持刀刺傷被害人。(取自Entertainment Tonight影片畫面)

曾在電視節目客串演出的男演員尼克帕斯奎爾(Nick Pasqual)日前闖入已經分手的女友家中，持刀刺殺被害人後逃逸，後來在德州美墨邊境 遭到逮捕。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，洛杉磯 縣地方檢察官辦公室29日證實，曾在電視劇「追愛總動員」(How I Met Your Mother)和「81號檔案」(Archive 81)客串演出的男演員帕斯奎爾在5月23日凌晨4時30分左右，潛入前女友家中、持刀刺傷被害人，由於傷勢嚴重目前仍在住院治療。

洛杉磯縣地方檢察官賈西康(George Gascón)公布聲明表示：「對於受害人遭遇可怕的不幸，我在此深表同情。」並強調：「有鑑於被害人需要從身心創傷復元，正處於漫長艱難的治療過程，檢察官辦公室包括受害人服務局(Bureau of Victim Services)將提供支援與資源。」

警方表示，帕斯奎爾犯案後逃離現場，不過最終仍在德州美墨邊境檢查站被捕，並透露受害人之前已對帕斯奎爾提出限制令。

檢方指控34歲的帕斯奎爾犯下謀殺未遂、一級入室竊盜以及傷害配偶、伴侶、同居人等罪名，賈西康指出：「此令人髮指的案件清楚提醒大家了解家暴的危險性。」並補充道：「我們保證要讓犯下此惡劣罪行的個人對其行為負起責任。」並宣稱一旦罪名成立，帕斯奎爾可能被判終身監禁。