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擊斃9歲女、淹死2歲兒 密蘇里媽媽自首 被控二級謀殺罪

記者張聲肇／綜合報導
涉嫌殺害親生一女一子的36歲密蘇里州女子帕茉莉。(傑佛遜郡警局)
涉嫌殺害親生一女一子的36歲密蘇里州女子帕茉莉。(傑佛遜郡警局)

密蘇里州佩夫里(Peveley)市一名36歲女子擊斃9歲女兒、又淹死2歲兒子後，向警方自首；傑佛遜郡警察局以二級謀殺罪名將她羈押。

警方根據自首的帕茉莉(Ashley Parmeley)的供詞，在兩處地點發現兩名兒童的屍體。警長馬沙克(Dave Marshak)說，這兩起可怕的殺人事件發生於28日早上。帕茉莉目前被羈押在傑佛遜郡監獄，不得保釋。

帕茉莉把女兒的屍體載到聖路易斯郊區的費斯塔斯(Festus)派出所前，自己進去投案。哥倫比亞廣播公司(CBS)地方電視台KMOV-TV報導，她走進派出所時，衣服是濕的。

馬沙克說，她還在別處淹死另一個孩子。警方後來在費斯塔斯附近度假旅館外的噴水池裡，發現2歲男童的屍體。

警長說，員警找到帕茉莉的第三個孩子，幸好安然無恙。警方以殺人案偵辦，目前未向透露殺人動機。

KMOV-TV報導，警方目前僅控訴帕茉莉殺子罪名，警長辦公室打算請聖法蘭索瓦郡(St. Francois County)檢察官以殺死女兒的罪名起訴她。費斯塔斯學區說，死者剛念完費斯塔斯小學三年級。

傑佛遜郡警局說，「謹向受害人家庭以及深受這樁悲劇衝擊的第一線工作人員致上最深切的同情。」

密蘇里州 監獄 學區

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