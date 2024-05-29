捲入運毒到中國詐案 佛大留學生被禁止入校3年

佛羅里達大學涉案的一名中國籍學生因涉運毒到中國案，被校方禁止進入校園三年 。圖為佛大校園。(取材自臉書)

佛羅里達州發生華人 涉及、金額達數百萬元的毒品運送案，佛羅里達大學(University of Florida，簡稱UF)涉案的一名中國籍學生已被校方禁止進入校園三年，不過該生目前尚未遭到聯邦檢方指控。

坦帕灣新聞網(Tampa Bay News)報導，UF中國學生學者聯合會(Chinese Students and Scholars Association)會長鄭濃濃(Nongnong "Leticia" Zheng)因捲入非法運送禁藥品至中國的詐騙案，被校方禁止進入校園三年，UF發言人史蒂夫奧蘭多(Steve Orlando)25日表示：「這是嚴重的事件，違法員工將被解雇，違法學生將被停學。」

報導指出，鄭濃濃是主修行銷的大四學生，原定明年5月畢業。被禁止進入校園的學生，有時可以上網課。

她25日接受訪問時坦承，已被警告可能遭到停學：「罪名很嚴重，可能會禁止我在UF上課。」並淚流滿面擔心被遣返：「我可能被驅逐出境，所以這是我唯一最最擔心的事，因為我非常想要繼續完成學業。」

聯邦檢方偵調發現，鄭濃濃原是主修市場行銷，但她謊稱是生物醫學工程系學生更改UF電子郵件簽名，並稱正與生物技術研究員合作，騙取廠商信任後要求「一個好價格，因為我們會長期採購」。

法院文件顯示，數千項危險藥品及毒素被送到UF校園一處實驗室，再以非法運至中國，犯案期間長達七年之久，而鄭濃濃是從去年開始參與。

鄭濃濃稱，一直到司法部找上門，她才知道自己違法，並喊冤表示：「就像自己找的第一份工作，我不熟悉相關業務與其他員工，我沒想到其中有詐。」

報導指出，佛州 51歲華人男子余鵬(Pen "Ben" Yu，音譯)與45歲男子穆紐斯(Gregory Muñoz)共謀向麻州 生化公司採購折扣產品，再冒充德國默克藥廠(Merck KGaA)旗下品牌密理博(Milliporesigma)名義，以偽造出口文件銷往中國，雙雙犯下詐欺重罪，都已認罪不諱，最高面臨20年徒刑與100萬元罰鍰。

檢方表示，余姓男子是否替中國官方工作，目前還在調查，在調查文件中，余稱中方接頭人為「老闆」(boss)。被捕被告均為美國公民，預定8月宣判刑期。