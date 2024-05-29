我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

捲入運毒到中國詐案 佛大留學生被禁止入校3年

編譯俞仲慈／綜合報導
佛羅里達大學涉案的一名中國籍學生因涉運毒到中國案，被校方禁止進入校園三年 。圖為佛大校園。(取材自臉書)
佛羅里達大學涉案的一名中國籍學生因涉運毒到中國案，被校方禁止進入校園三年 。圖為佛大校園。(取材自臉書)

佛羅里達州發生華人涉及、金額達數百萬元的毒品運送案，佛羅里達大學(University of Florida，簡稱UF)涉案的一名中國籍學生已被校方禁止進入校園三年，不過該生目前尚未遭到聯邦檢方指控。

坦帕灣新聞網(Tampa Bay News)報導，UF中國學生學者聯合會(Chinese Students and Scholars Association)會長鄭濃濃(Nongnong "Leticia" Zheng)因捲入非法運送禁藥品至中國的詐騙案，被校方禁止進入校園三年，UF發言人史蒂夫奧蘭多(Steve Orlando)25日表示：「這是嚴重的事件，違法員工將被解雇，違法學生將被停學。」

報導指出，鄭濃濃是主修行銷的大四學生，原定明年5月畢業。被禁止進入校園的學生，有時可以上網課。

她25日接受訪問時坦承，已被警告可能遭到停學：「罪名很嚴重，可能會禁止我在UF上課。」並淚流滿面擔心被遣返：「我可能被驅逐出境，所以這是我唯一最最擔心的事，因為我非常想要繼續完成學業。」

聯邦檢方偵調發現，鄭濃濃原是主修市場行銷，但她謊稱是生物醫學工程系學生更改UF電子郵件簽名，並稱正與生物技術研究員合作，騙取廠商信任後要求「一個好價格，因為我們會長期採購」。

法院文件顯示，數千項危險藥品及毒素被送到UF校園一處實驗室，再以非法運至中國，犯案期間長達七年之久，而鄭濃濃是從去年開始參與。

鄭濃濃稱，一直到司法部找上門，她才知道自己違法，並喊冤表示：「就像自己找的第一份工作，我不熟悉相關業務與其他員工，我沒想到其中有詐。」

報導指出，佛州51歲華人男子余鵬(Pen "Ben" Yu，音譯)與45歲男子穆紐斯(Gregory Muñoz)共謀向麻州生化公司採購折扣產品，再冒充德國默克藥廠(Merck KGaA)旗下品牌密理博(Milliporesigma)名義，以偽造出口文件銷往中國，雙雙犯下詐欺重罪，都已認罪不諱，最高面臨20年徒刑與100萬元罰鍰。

檢方表示，余姓男子是否替中國官方工作，目前還在調查，在調查文件中，余稱中方接頭人為「老闆」(boss)。被捕被告均為美國公民，預定8月宣判刑期。

華人 佛州 麻州

上一則

雪佛蘭Bolt頻自燃 通用1.5億基金補償 1人最多獲賠1400元

下一則

電動車使用率、CP值都輸油電車 每年行駛里程少20%
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

愛國情緒橫掃中國 戾氣反讓人恐懼

愛國情緒橫掃中國 戾氣反讓人恐懼
留學歲月

留學歲月
因AI獲獎 也因AI停學 大學生反擊 提告校方

因AI獲獎 也因AI停學 大學生反擊 提告校方
金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享

金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費