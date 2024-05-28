「杏林春暖」演員洛城遭偷車賊槍殺

電視連續劇「杏林春暖」演員強尼沃克特25日在洛杉磯鬧區打斷偷汽車觸媒轉化器時，遭竊賊開槍擊斃。(取材自YouTube)

電視連續劇「杏林春暖」(General Hospital)演員強尼沃克特(Johnny Wactor)25日在洛杉磯 鬧區打斷竊賊偷汽車觸媒轉化器時，遭竊賊開槍擊 斃。

他的經理人蕭爾(David Shaul)告訴有線電視新聞網(CNN)，沃克特不但是極具天分的演藝人員，認識他的人都知道，他也是「真正的道德楷模」。

他母親史佳麗特‧沃克特(Scarlett Wactor)說，25日清晨，他和同事從一家屋頂酒吧工作結束，剛下班，看到街旁有人在對一輛車子動手，以為自己的車子要被拖走，便上前詢問，沒想到對方看了她兒子一眼，便對準他開槍。

洛杉磯警局的警官托尼‧林(Tony Im)告訴CNN，這起槍擊事件發生於當地時間清晨3點25分左右。林說，當時有三人想把車子的觸媒轉化器偷走，見有人前來干預，其中一人便拔槍殺人，然後駕車逃跑。受害人送醫後死亡。

杏林春暖（General Hospital，簡稱GH）是一部於ABC播出的美國日間醫學電視劇。沃克特在杏林春暖2020到2022年播出的劇中，飾演主角之一柯濱(Brando Corbin)，也曾在 Criminal Minds、Siberia等劇中演出。