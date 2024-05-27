我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

麻州男發狂隨機砍人 6人受傷

編譯廖振堯／綜合報導
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)

26歲男子拉維扎(Jared Ravizza)25日在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。他將面臨意圖謀殺、襲擊和使用危險武器、傷害等指控。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，波士頓市郊區布倫特里(Braintree)的一家AMC Braintree 10電影院25日約晚間6時發生持刀傷人事件，嫌犯未買票便進入觀影廳，什麼也沒說、毫無預警地就開始拿刀刺人，共有四名9歲到17歲的女孩受傷，她們皆沒有生命危險，已被送往波士頓醫院接受治療；嫌犯犯案後隨即搭乘一輛黑色SUV離開現場，警方已識別車牌，立即向其他執法機構發出警報。

一小時後，晚上7時左右911勤務中心接到通報，在布倫特里以南約27哩的普利茅斯3號公路休息區麥當勞餐廳，也發生刺人事件。警方發現與描述相符的車輛離開麥當勞，急救人員到達後發現一名21歲女性和一名28歲男性受害者，兩人均受刀割，也被送往當地醫院治療。

監視器畫面顯示，一名據信是拉維扎的嫌犯用一把大刀從得來速的窗戶刺傷男性受害者，停車後再進餐廳刺傷女性受害者。

拉維札襲擊後開車逃離現場，州警靠著布倫特里警方的車牌資訊在向南20哩的桑威奇鎮(Sandwich)發現一輛與描述相符的車，警方試圖攔停但駕駛不從，最後因自撞而落網，同樣送醫治療。

檢方26日下午確認嫌犯為拉維扎，並也相信就是他在AMC電影院刺傷四名女孩，但他尚未因AMC電影院一案受指控。據紐約郵報報導，他可能也與康州深河鎮(Deep River)的一起兇殺案有關。

26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。...
26歲男子拉維扎25日涉嫌在麻州兩處接連持刀刺人，至少六人受傷，隨後被警方逮捕。(取材自Instagram)

電影院 麥當勞 波士頓

上一則

調查：每年逾3億兒少遭網路性剝削、虐待 美國兒少風險特別高
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

麻州電影院、麥當勞發生隨機砍人案 6人傷 26歲男子落網

麻州電影院、麥當勞發生隨機砍人案 6人傷 26歲男子落網
澳洲麥當勞員工遭爆「用薯條燈烘髒拖把」 全網罵翻

澳洲麥當勞員工遭爆「用薯條燈烘髒拖把」 全網罵翻
麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯
無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失

無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

2024-05-25 21:00

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名