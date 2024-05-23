愛阿華州多地遭龍捲風襲擊 至少5死35傷

愛阿華州多地21日遭龍捲風襲擊。（路透）

愛阿華州 多地21日遭龍捲風 襲擊，造成5人死亡、至少35人受傷。

據美聯社報導，愛阿華州公共安全部22日說，龍捲風在格林菲爾德鎮造成至少4人死亡、35人受傷。附近的亞當斯縣治安官辦公室表示，該縣有一名女性在龍捲風的襲擊中死亡。哥倫比亞廣播公司稱，愛阿華州公共安全部表示，實際受傷人數可能高於35人。

美國媒體發布的畫面顯示，格林菲爾德鎮許多建築被夷為平地，一些樹木被連根拔起，大量汽車遭到毀壞。據美國有線電視新聞網報導，該鎮一家醫院遭到破壞，一些患者被轉移至附近地區的醫療機構。

愛阿華州州長已向15個縣發布災難聲明，她表示，格林菲爾德鎮的搜救工作22日仍在繼續。

21日，內布拉斯加州 、伊利諾州和威斯康辛州部分地區也遭到暴雨等惡劣天氣襲擊。22日，惡劣天氣向南移動，氣象部門向得州部分地區發布龍捲風和洪水警報。