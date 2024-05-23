我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

愛阿華州多地遭龍捲風襲擊 至少5死35傷

中新社／休士頓22日電
愛阿華州多地21日遭龍捲風襲擊。（路透）
愛阿華州多地21日遭龍捲風襲擊。（路透）

愛阿華州多地21日遭龍捲風襲擊，造成5人死亡、至少35人受傷。

據美聯社報導，愛阿華州公共安全部22日說，龍捲風在格林菲爾德鎮造成至少4人死亡、35人受傷。附近的亞當斯縣治安官辦公室表示，該縣有一名女性在龍捲風的襲擊中死亡。哥倫比亞廣播公司稱，愛阿華州公共安全部表示，實際受傷人數可能高於35人。 

美國媒體發布的畫面顯示，格林菲爾德鎮許多建築被夷為平地，一些樹木被連根拔起，大量汽車遭到毀壞。據美國有線電視新聞網報導，該鎮一家醫院遭到破壞，一些患者被轉移至附近地區的醫療機構。 

愛阿華州州長已向15個縣發布災難聲明，她表示，格林菲爾德鎮的搜救工作22日仍在繼續。

21日，內布拉斯加州、伊利諾州和威斯康辛州部分地區也遭到暴雨等惡劣天氣襲擊。22日，惡劣天氣向南移動，氣象部門向得州部分地區發布龍捲風和洪水警報。 

愛阿華州 龍捲風 內布拉斯加州

上一則

挺台以觀察員身分參與WHA 布林肯：努力到最後一秒鐘

下一則

阻對無證客提控刑責 司法部告奧州違憲
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻
紐約15年首次 Section 8開放申請 提供低收入住房補貼

紐約15年首次 Section 8開放申請 提供低收入住房補貼
三大公共圖書館集會 反對削減預算

三大公共圖書館集會 反對削減預算
提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

熱門新聞

來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
疾病防治中心數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。美聯社

美國長者性病感染率大增 原因何在？

2024-05-15 14:20
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

2024-05-15 07:18

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心