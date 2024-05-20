共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 得年58歲

CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)政治評論員也是共和黨 顧問的愛麗絲·史都華(Alice Stewart)18日陳屍自家門外，得年58歲，震驚各界。

每日郵報(Daily Mail)19日報導，史都華18日清晨被人發現躺在維吉尼亞州 表維(Bellevue)住家外面，已經明顯死亡，警方初步調查並無他殺嫌疑，可能是急症導致死亡，消息傳來，各界震驚。

CNN執行長湯普森(Mark Thompson)發送內部電郵向員工宣布這項不幸消息：「一位資深政治專家兼艾美獎得獎記者，為CNN的報導帶來無與倫比的火花，不僅因為她的政治敏銳度，更因為她堅持不變的善良，在各部門深受肯定，在哀悼此重大損失之際，我們的心情十分沉重。」

史都華1966年3月 11日出生於亞特蘭大，在喬治亞州擔任新聞記者與製作人開啟職業生涯，然後在阿肯色州 小岩城(Little Rock)當上主播，逐步涉入政治圈，被當時阿肯色州長哈克比(Mike Huckabee)延攬為公關主任，並為哈克比2008年總統大選操盤。

18日下午5時30分，CNN主播迪恩(Jessica Dean)強忍著淚水向電視機前的觀眾宣布：「我們有非常悲傷的消息，很抱歉，必須要告訴大家，CNN評論員、也是共和黨策士史都華去世了。」並補充道：「我們倆都是從阿肯色州地方電視台起家，當我們一起在CNN共事，當我坐上主播台時，她總是以微笑和短訊鼓勵我。」

報導指出，史都華在工作之餘，也是長跑運動愛好者，經常在社群媒體發布參賽照片，包括去年11月TCS紐約市馬拉松比賽以及上個月「信用合作社櫻花10哩」(Credit Union Cherry Blossom 10 Mile)比賽。

史都華在2016年大選前加入CNN，擔任政治評論員，經常在節目針對當天政治新聞發表見解，而且前一天，與CNN記者布利策(Wolf Blitzer)一起出現在電視螢幕前，後者表示：「聽到這個消息，讓我深感難過。」並補充道：「實在太突然了，我們總是邀請她來上節目，因為我們知道聽完評論後，會讓我們變得更聰明。」