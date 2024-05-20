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機停地面座椅突彈射 教官喪生

編譯盧炯燊／綜合報導
美國空軍所使用的T-6A Texan II渦輪螺旋槳教練機。(USAF)
美國空軍所使用的T-6A Texan II渦輪螺旋槳教練機。(USAF)

德州謝博德空軍基地(Sheppard Air Force Base)傳出意外，一名飛行教官坐在地面一架教練機座艙內，彈射座椅突然啟動被彈出，傷勢嚴重，送院急救仍宣告不治。

事發於13日，當時第80飛行訓練聯隊飛行教官羅伯遜上尉(John Robertson)坐在地面上一架T-6A Texan II渦輪螺旋槳教練機內，但彈射座椅突然啟動，將他彈出機外重摔墮地，送往軍醫院搶救至隔日凌晨因傷重過世。

軍方聲明說，基地在事件發生後即時成立臨時安全委員會調查，空軍的正式安全調查委員會將於稍後抵達基地進行調查。至於何時完成調查及提交報告，暫時未有定案。

聯隊代理指揮官科克上校(Mitchell J. Cok)形容羅伯遜是一位備受尊敬的飛行員和教官，他的死去對聯隊來說是個毀滅性損失。他同時感謝基地及醫院的醫療人員全力救治羅伯遜。

謝博德空軍基地是空軍教育及訓練司令部所屬規模最大及機型最多的訓練基地，與威奇托福爾斯市機場共用一條跑道，由軍民聯合營運。

T-6A Texan II是目前空軍、海軍和海軍陸戰隊通用的初級教練機，是新進飛行員接觸的第一種飛機。駕駛艙採前後縱列，設有兩套操縱系統，前後座都配有輕型馬丁貝克(Martin-Baker)彈射座椅，可透過座椅上的拉柄啟動。

2022年，T-6A機隊及數百架其他機型，曾因馬丁貝克彈射椅的彈射驅動裝置(CAD)一個組件瑕疵而全部停飛，進行全面更換。

彈射座椅的原理是利用火藥筒爆炸力量將飛行員連人帶座椅彈出，然後人椅分離，再張開降落傘。自從發明以來，彈射椅已經救過無數飛行員的寶貴性命，但若出現故障也可殺人。2020年6月一架F-16墜機事故，經調查發現部分原因歸咎於彈射座椅故障，導致一名空軍中尉喪生。

德州

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