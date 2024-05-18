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強烈暴風襲擊休士頓 百萬戶停電

記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
強風、閃電、豪雨16日傍晚肆虐德州休士頓地區，大量電塔倒塌，近百萬戶商店住家陷入黑暗，官員說有些地方可能數星期內都難以恢復供電。(美聯社)
強風、閃電、豪雨16日傍晚肆虐德州休士頓地區，大量電塔倒塌，近百萬戶商店住家陷入黑暗，官員說有些地方可能數星期內都難以恢復供電。(美聯社)

強風、閃電、豪雨16日傍晚肆虐德州東南部休士頓所在哈里斯郡(Harris County)，近百萬戶商店住家陷入黑暗，官員說有些地方可能數周都難以恢復供電；美國廣播公司新聞網報導，至少已有五人死亡。

挾帶閃電雷擊的強風以超過80哩的時速吹破市區高樓層建築的窗戶，停在街上的汽車也被掀翻，哈里斯郡最高民選官員伊達爾戈(Lina Hidalgo)法官說，有關人員正在評估損傷情況，統計傷亡人數。

伊達爾戈說，這場災難後果嚴重，可能要好幾個禮拜，才能全部地方恢復供電。她說，暴風來襲後，她聽到不少「恐怖，但任誰也無能為力」的可怖故事。

休士頓市長惠特麥爾(John Whitmire)表示全郡境內，包括休士頓市，有四或五人死於這場暴風雨。至少兩人被倒下來的樹木壓死，一人被風吹過來的怪手擊中，重傷而死。

惠特麥爾說，「暴風來得又快又急又激烈，多數休士頓人根本來不及躲避。」

他說，許多輸電塔遭破壞，大家要有耐心。電力公司已派出數千名修復人員趕赴各地，目前約20萬戶已復電。路易西安那州21.5萬戶斷電，工人也已恢復供電給其中10萬戶。

這場大範圍的暴風雷幾乎讓整個休士頓市動彈不得，街上滿是樹木的殘枝亂葉、破碎的玻璃，和房屋毀壞的殘骸。全市各學區40萬學生停課，政府也停班。市府官員呼籲民眾別到鬧區，遠離馬路，因為路上不是淹水，就是電線橫躺，紅綠燈也失靈。

惠特麥爾說，至少2500個紅綠燈壞掉。他警告想趁火打劫的宵小，別輕舉妄動，「警察已全員出動，另加至少50名州警，在各地維持治安。」

鄰近的蒙哥馬利郡損害也不輕，緊急事故部門官員說，輸電線的損壞達「災難」級。

到17日，暴風雷雨仍未停止，墨西哥灣沿岸各州陸續遭龍捲風、大冰雹、強風暴雨襲擊。國家氣象局說，路易西安納東部到阿拉巴馬中部要提防超大雷陣雨。

休士頓市區高樓的窗戶，難敵時速80哩的強風，紛紛破裂。(美聯社)
休士頓市區高樓的窗戶，難敵時速80哩的強風，紛紛破裂。(美聯社)
休士頓郊區一輛休旅車遭強風吹倒的樹木壓毀。(美聯社)
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