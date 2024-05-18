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天外飛石重擊 北卡女駕駛爆頭斃命

記者張聲肇／綜合報導
北卡州公路巡警目前正在追查一輛可能涉及15日晚間行駛中汽車遭石塊砸中造成致命事故的白色小卡車，並希望民眾提供線索。(美聯社)
北卡州公路巡警目前正在追查一輛可能涉及15日晚間行駛中汽車遭石塊砸中造成致命事故的白色小卡車，並希望民眾提供線索。(美聯社)

去年發生在科羅拉多州丹佛附近，三名青少年對公路上往來車輛投擲石塊，造成一名20歲女子喪生、另外三人受傷的案件，目前正在審判中，其中兩名被告已在法庭上陸續認罪。沒想到，15日晚上在北卡羅萊納州，又發生了一起類似命案。

15日晚上8點40分左右，23歲女子布蘭妮·佛格森(Brittany Elizabeth Ferguson)駕車經過北卡州柏克(Burke)郡時，被天外飛來的石塊穿破擋風玻璃，擊中頭部。

北卡公路巡警表示，佛格森駕駛的福特金牛座(Taurus)轎車立刻偏離路面，撞到路旁民宅，她當場死亡。

巡警引述目擊者說法稱，事發當時有一輛白色雪佛蘭S-10小卡車，在附近徘徊。巡警請民眾提供有關這輛小卡車或任何可能破案的訊息，電話828-466-5500。

而2023年4月發生在科羅拉多州丹佛附近的案件，第二名被告卡若-奇克(Nicholas "Mitch" Karol-Chik)15日在法庭上認罪。

都是18歲，還在念高中的柯尼格(Joseph Koenig)、夸克(Zachary Kwak)和卡若-奇克三人，朝馬路丟擲大石塊，總共擊中七輛汽車，造成一死三傷悲劇。卡若-奇克承認犯下二級謀殺、一級謀殺未遂和暴力罪後，檢方撤除原15項罪名的起訴。

檢方說，去年4月19日晚上，卡若-奇克坐在車子副駕駛座，遞石塊給柯尼格丟出，打中一名20歲女子所駕駛的車輛。一周後，三人均遭逮捕，罪名是「極度冷酷的一級謀殺」。

檢察官說，卡若-奇克面臨35至72年徒刑。法院訂於9月10日宣判刑期。

夸克上周已向法院認罪，面臨20至32年刑期。宣判庭定於9月3日舉行。

唯獨柯尼格迄今還不認罪，法院預定7月19日舉行審判。

北卡 科羅拉多州

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