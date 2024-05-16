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駁船撞德州大橋 油汙染 交通斷

記者張聲肇／綜合報導
拖船(左)設法把肇事駁船拖走。(美聯社)
拖船(左)設法把肇事駁船拖走。(美聯社)

一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓大橋的橋墩，造成漏油汙染，通往佩利坎島(Pelican Island)的交通中斷，除船上一人落海獲救，暫無傷亡報告。

蓋維斯頓郡航運區橋務主管弗洛瑞斯(David Flores)說，早上9時50分左右，橋邊儲油站的拖船退出時失控，當時拖船正在推兩艘駁船，在浪高、水流不穩的情況下，一艘駁船撞到橋墩，也撞倒兩根電話線桿。

這是繼3月26日貨輪撞斷巴爾的摩基伊大橋橋墩，造成橋上六名工人落水溺斃以來，美國又一起船隻撞橋墩事件。

蓋維斯頓郡警長辦公室官員諾蘭(Ray Nolen)說，駁船一人落水，很快就被撈起，幸未受傷。

他說，兩艘駁船上面載著補給船隻的燃油，經此一撞，油料外洩，汙染了海灣，船員正在清理油汙。

蓋維斯頓郡發言人路易斯(Spencer Lewis)說，撞橋的駁船屬馬丁石油公司，承載量達3萬加侖，目前不知溢出多少，水面航道封閉約6.5哩(10.5公里)。

大橋連接的佩利坎島上有大型船塢、蓋維斯頓德州農工大學和海狼公園，後者是已經變成觀光景點的古舊移民站。此景點的漁人碼頭和除役海軍艦艇，吸引不少觀光客。

事故現場的空拍影片顯示，橋墩被撞落一大片水泥塊，橋邊的鐵軌也被撞斷，斷軌橫掛在駁船上頭。弗洛瑞斯說，鐵路早已停用，留著的作用是支撐大橋的結構。

蓋維斯頓市府在臉書上表示，目前為止無人傷亡，汽車暫時無法通行。工程人員確認橋樑安全之前，暫不開放通行。農工大學將至少關閉到17日，已指示 所有非必要員工離開校園。

這座橋全名為佩利坎島海堤大橋(Pelican Island Causeway Bridge)，1960年完工啟用，聯邦公路管理局去年6月發布的2023年全國橋樑清冊把它列為「狀況不佳」等級。該評級是綜合橋面「令人滿意」、次結構(包括涵洞)「尚可」和超結構(吸納實際交通量)「不佳」的總成績。

一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓跨海大橋的橋墩。(美聯社)
一艘駁船15日撞上德州蓋維斯頓跨海大橋的橋墩。(美聯社)
此圖可見駁船撞上橋墩後，造成漏油汙染。(美聯社)
此圖可見駁船撞上橋墩後，造成漏油汙染。(美聯社)

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