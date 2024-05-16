12秒偷走2500萬加密幣 兄弟遭起訴

司法部 15日宣布，一對兄弟以新奇手法在12秒內偷走價值2500萬元的加密貨幣 ，14日遭逮捕，並被以電信詐欺和洗錢等罪名起訴。

司法部說，28歲的詹姆斯和24歲的安東．普瑞爾-卜恩諾兄弟(James and Anton Peraire-Bueno)2023年4月只用了短短12秒鐘，就把排定在以太坊區塊鏈(Ethereum blockchain)平台上待完成的2500萬元交易轉走，這種詐欺手法首次面臨刑事指控。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說，被告使用的手段足以讓區塊鏈交易的可信度從根本上崩潰。

司法部說，這兩兄弟在麻省理工學院主修數學和電腦科學，大概是這個教育背景，讓他們有本領犯下電信詐欺罪。如果定罪，兩人各被起訴三項罪名，每項罪名最多可判坐牢20年。

檢方說，偷走這筆款項後，這對兄弟拒絕歸還的要求，而是把偷來的加密貨幣洗錢並藏匿。

聯邦證券交易委員會預定本月底決定是否核准以太坊平台交易的資金流入加密平台以外的市場，若然，投資 人不必實際拿出以太坊加密貨幣，就可上網交易。發行比特幣ETF(指數股票型基金)的業者不看好證交委會核准。

司法部在這關鍵時刻宣布破獲本案，可能加深民眾對加密貨幣ETF的疑慮，進而揣測證交委研議後，不會核准加密幣ETF上市。

證交委主席根斯勒(Gary Gensler)曾對加密幣市場缺乏管理法規表示憂慮，說任其上市，對投資人是很危險的事。

根斯勒本月初接受CNBC訪問時說，「對我來說，很基本的問題是要怎麼做，才能確定美國投資人受到保護？以目前的情況來看，投資人並沒有得到法律規定該給他們，或他們的需要的資訊揭露」。