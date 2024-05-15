佛州農工大巴翻覆 8死45傷 肇事卡車司機依酒精或藥物影響逮捕

巴士翻覆在田間。(美聯社)

滿載農工的大巴士與福特Ranger小卡車14日早晨6點35分左右，在佛州 中北部擦撞後翻覆，釀成8死45傷慘劇，瑪瑞安郡消防隊員魯卡斯(James Lucas)說，送醫急救的45人當中，8人情況危急。小卡車司機因受到酒精或藥物影響下駕車而被捕。

佛州道路巡邏隊指出，2010年份的國際巴士( International Bus)載著「大約53名農場工人」和2001年型福特皮卡擦撞後，穿過路旁藩籬翻覆。道路巡邏隊官員瑞奧登( Patrick Riordan)說，重傷者包括皮卡的駕駛，情況很嚴重，死亡人數多於8人的可能性「很高」。

小卡車的司機受酒精或藥物影響駕車被捕。（美聯社）

41歲的小卡車司機霍華(Bryan Maclean Howard)面臨八項因受到酒精或藥物影響下駕車而過失殺人的指控。當局聲明未包括其他細節，包括霍華是攝入何種物質而無法安全駕車。

CNN合作電視台WESH拍到的影片顯示，載著農工要到附近農場工作的大巴士橫躺在田邊，閃著燈的急救車輛停在附近。CNN引述瑞奧登說，「此刻我們正在調查致命的大型車禍，全隊人員加上其他更多人員都在現場。大概要6個月，才能得到有根有據的結論。」

瑪瑞安郡警長伍茲(Billy Woods)說，當局認為大巴上的乘員都是移民 工，「我們是很大的農業郡，每年這時候都會有很多移民工，搭乘這樣的巴士來來去去。」

記者問他工人的移民身份為何？他說，「目前為止，就我所知，他們都具備前來打工的文件，沒理由要我去調查這些人的身分，他們都是勤奮工作的人，來此打工，絕對沒有甚麼不對。」

伍茲表示，受傷的農工和調查人員溝通起來，有語言障礙，但警長辦公室的雙語員工與支援幕僚，都在幫忙調查。

墨西哥 外交部長巴賽納( Alicia Bárcena)在推特上發文表示，車禍死傷的是墨西哥工人，｢墨國駐奧蘭多領事館人員已經抵達現場，提供支援，包括領務支援。」

全國運輸安全委員會說，它正密切關注此事，聯邦運輸部馬達動力交通具安全署也說，知道發生了大車禍。

瑪瑞安郡警局長辦公室在臉書上宣布，40號道路西向(Ocala往Dunnellon)車道將封閉幾乎一整天，請駕駛人繞道。