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周末不平靜 5州發生槍擊案 至少12死

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周末不平靜 5州發生槍擊案 至少12死

中新社／休士頓12日電
美國本周末發生多起嚴重槍擊事件，致多人傷亡。示意圖。（Pexels）
美國本周末發生多起嚴重槍擊事件，致多人傷亡。示意圖。（Pexels）

美國本周末發生多起嚴重槍擊事件，致多人傷亡。

WALA-TV報導稱，阿拉巴馬州鮑德溫縣警方說，11日晚，約1000人在該縣斯托克頓附近參加一場派對。活動現場一場爭吵升級為槍擊事件，導致18人中槍，其中3人重傷不治，大多數中槍者為年輕人。警方稱，可能有多名槍手涉案，調查人員認為已確定一名嫌疑人身分。目前，尚不清楚是否有嫌疑人被逮捕。 

KOCO-TV報導稱，接到關於槍擊事件的報警後，奧克拉荷馬州奇卡沙警方11日在當地一處住宅發現3名身受槍傷的死者。警方公布了一名22歲男性嫌疑人的信息。

WDRB報導稱，11日淩晨，肯塔基州路易斯維爾一家夜店發生槍擊事件，致2人死亡、2人受傷。

據WSB-TV報導，12日凌晨，喬治亞州亞特蘭大一家夜店發生槍擊事件，造成2人死亡、4人受傷。警方稱，受害者年齡介於20歲至30歲之間。

WCTV報導稱，12日淩晨，佛羅里達州塔拉哈西一家購物中心發生槍擊事件，造成2人死亡、2人受傷。

槍擊 奧克拉荷馬州 喬治亞州

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