上銬竊賊偷走警車 被11警開槍追捕落網 神奇只被一顆子彈擊中

緬因州波特蘭一名男子因竊盜罪遭到通緝，被警方逮捕上銬後，竟還能趁機偷走一輛警車，一度躲過11名員警開槍圍捕。(美聯社)

緬因州 波特蘭一名男子因竊盜罪遭到通緝 ，被警方逮捕上銬後，竟還能趁機偷走一輛警車，躲過11名員警開槍圍捕，混亂中撞上另一輛警車，而且安然無事，最後在一陣混亂中，被警方捕獲歸案。

據美聯社報導，37歲的波特(Gary Porter)去年因犯下竊盜罪，6日被人發現身著醫院病人服倒臥在一處雞舍，警方獲報趕到現場將波特上銬，打算移送監獄 。

巴黎鎮(Paris)警局局長戴利(Mike Dailey)親自開車押解波特前往監獄，沒料到下車時，反被波特逮到機會鑽進駕駛座，雖然戴利趕緊站上警車左側踏板企圖阻攔，整個人仍被摔落地面。

眼睜睜看著波特駕著警車逃逸，當地警局、州警等多個執法單位隨即鎖定距離波特蘭約48哩範圍，展開圍捕行動，結果波特被逼到警方部署的刺針毯，駕駛的警車爆胎而摔落路旁排渠道。

根據目擊者默瑟(Linda Marie Mercer)拍下的現場畫面，當時手上還有手銬的波特繞著警車躲避警方且無視「高舉雙手」的警告，又鑽進另一輛警車打算揚長而去，但沒多久就撞車了。

圍捕的11名員警看到波特不願乖乖束手就擒，於是開槍射擊，但波特猶如神功護體般，只被一顆子彈擊中。

緬因州州警發言人摩斯(Shannon Moss)事後坦承：「員警與波特對峙時，發生了槍戰。」但沒有任何員警受傷，此外並未透露更多細節。

波特中彈後送醫治療，出院後關押在坎伯蘭郡(Cumberland County)監獄接受視訊調查，但因服藥治療，口齒不清、無法睜開眼，但辯護律師拉里(Justin Leary)表示，被控犯下竊盜、襲擊員警、越獄、拒捕與違反保釋等多項罪名的波特，現階段不適合出庭：「我認為他還沒有足夠心理準備面對問題。」因此波特被要求接受精神鑑定，以確定其精神狀況。

另外涉嫌開槍的11員警依法律規定，處於休假階段以靜候調查，緬因州檢察長辦公室(Office of the Maine Attorney General)調查員麥克馬斯特(Brian MacMaster)表示，這是近年來單一槍擊案開槍人數最多的一次。