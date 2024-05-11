伊州男槍擊鄰居數十槍 涉仇恨犯罪

涉嫌因「種族仇恨」對鄰居連開數十槍的伊利諾州70歲男子夏德巴。(維爾郡警長辦公室提供)

伊利諾州 70歲男子夏德巴(John P. Shadbar)7日持槍當著鄰居小孩的面，對鄰居婦女連開數十槍，造成對方重傷住院；警方指控該男子犯下一級謀殺未遂及仇恨罪，因為被害人是名有兩個黑人 小孩的白人女性。

維爾郡警長辦公室指出，警方當天下午5時37分接獲通報，洛克波特(Lockport)鎮發生槍擊 案。員警趕到現場，發現45歲的羅勃遜(Melissa Robertson)遭鄰居射傷。

目擊者告訴警方，夏德巴從屋外擊中受害人後，在自己家裡四周走動，手上端著步槍，從不同角度對羅勃遜開了數十槍。附近的監視錄影機拍下了槍擊過程。警方認定，這是「種族動機」犯罪行為。

羅勃遜因為胸部中彈，情況危急，立刻被送醫院接受手術。警長辦公室說，被害人經搶救後已脫離險境，現正康復中。

被害者家人對NBC芝加哥新聞台表示，10年前他們搬到這裡後，就一直受到夏德巴的騷擾，就因為媽媽是白人，兩個兒子是黑人。名叫麥奇爾·強生(Mikeal Johnson)的兒子說，夏德巴曾對著他家大聲叫罵「死黑鬼，黑鬼這黑鬼那，愛黑鬼的傢伙。」「他還當著我的面叫我黑鬼。我媽要他道歉。過幾天，他就在內衣裡藏著槍跑出來。」有時候，夏德巴會從院子裡開槍，或把煙火拋到兩家中間。

羅勃遜的姑媽貝爾(Jeanne Beyer)說，事發當時，夏德巴嚷著「死鬼」字眼，想從羅勃遜家後院闖進屋裡，羅勃遜8歲的兒子親眼目睹夏德巴開槍。

警方說，夏德巴開槍後，回到自己家裡，把家門堵起來。危機談判人員和他通了電話，叫他高舉雙手走出來。通話過程中，夏德巴講了幾句「足供入罪」的話。

目前夏德巴涉嫌「一級謀殺未遂、加重持槍傷害、重罪違法持槍、仇恨」等罪名，被羈押在維爾郡成人拘留所，不准保釋。

羅勃遜家人說，他們這些年來數度報警遭夏德巴騷擾，當局卻置若罔聞。