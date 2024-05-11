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麻州童搭郵輪腸穿孔 空軍神救援

編譯莊瑞萌／綜合報導
直升機上的傘降救難員正準備登上遊輪救人。(取自920搜救聯隊網站)
直升機上的傘降救難員正準備登上遊輪救人。(取自920搜救聯隊網站)

來自麻州的一家人日前搭乘遊輪從加勒比海前往紐約，途中12歲兒子疑似腸穿孔需要緊急送醫，郵輪通報要求救援後，空軍立即出動多架直升機與加油機跨海前往營救，順利將患者轉送岸上的醫院。受幸運之神眷顧的男童目前正在康復中，母親則對各方搜救及醫療人員表示由衷感謝。

據ABC News報導，來自麻州的安潔拉·布里奇斯(Angela Bridges)一家四口本月初搭乘遊輪嘉年華威尼斯號(Carnival Venezia)正從加勒比海返回紐約，結果她的兒子艾登(Aiden Bridges)突然嚴重不適並驚動船上醫護人員。布里奇斯回憶說，「當時醫生說要作X光檢查，發現疑似腸穿孔，接著說必須讓他立刻下船到醫院就醫。」但當時遊輪正航行在距離北卡羅來納海岸超過400哩的大西洋上，即使立刻調轉航向，至少也要一天以上才能抵達最近的港口。

接到救援任務命令的空軍920搜救聯隊(920th Rescue Wing)，立即派遣兩架HH-60G鋪路鷹式直升機(Pave Hawk)與兩架HC-130J空中加油機、兩組戰鬥救援及傘降救難員，從佛州西岸卡拉維爾角附近的駐地起飛，趕往遊輪所在位置。

由於距離遠超過直升機航程，兩架HH-60G途中還多次在空中加油。抵達會合地點後，傘降救難員以繩索垂降到遊輪最上層甲板，先後接起病童和焦慮的母親，將他們安全轉送至北卡州的醫院救治。

親眼目睹救援過程的船上乘客李德(Katie Reed)說，「當時整艘船上的人都歡呼雀躍，大喊『太棒了』。」

艾登目前在康復中，母親安潔拉說，「我無比感激所有讓我兒子康復的人。這不只包括海岸防衛隊、空軍，還有醫護人員，這次是集合所有人的力量，共同努力的結果」。

嘉年華遊輪公司發聲明指出，嘉年華威尼斯號團隊4日與海岸防衛隊及空軍單位通力合作，首先調整航行路線以便與醫療直升機會合，事後遊輪已恢復原定航線繼續前往紐約，並且準時在6日上午抵達目的地。

兩架HH-60G直升機途中多次在空中加油，才抵達會合地點。(取自920搜救聯隊網...
兩架HH-60G直升機途中多次在空中加油，才抵達會合地點。(取自920搜救聯隊網站)
傘降救護員將病童掛在鋼索上，然後抱住他，一起被直升機吊起。(取自920搜救聯隊網...
傘降救護員將病童掛在鋼索上，然後抱住他，一起被直升機吊起。(取自920搜救聯隊網站)

麻州 北卡 佛州

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